Suudi Arabistan efsanesi: Donis, herkesi memnun eden bir kadro oluşturdu!

Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, grup aşamasının son maçında bu Cumartesi sabahı Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası finallerinden şok bir şekilde elenmesinin ardından yeni bir eleştiri dalgasına maruz kaldı.

Suudi milli takımının eski yıldızı Khaled Qahwaji, “Nadina” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Donis’in herkesi memnun edecek bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Suudi halkının tüm taleplerini yerine getirdi ve bu da karakterinin zayıflığını gösteriyor.”

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Kahouji sözlerine şöyle devam etti: “Her teknik direktörün kendine özgü bir bakış açısı olması gerekir, ancak Donis, Sultan Mandash’ı ilk 11’e alarak, Abdullah Al-Khaibari ve Salem Al-Dossari’yi oyundan çıkararak ve 4 defans oyuncusuyla oynayarak tüm istekleri yerine getirmeye karar verdi.”

Ve şöyle bitirdi: “Maçı izlerken, Yeşil Burun Adaları’nın bizden daha fazla istekli olduğunu hissettim; bu yüzden onlar turu geçti, oysa ilk turda Uruguay ile berabere kalarak çok değerli bir fırsat yakalamıştık.

Suudi Arabistan milli takımı, Uruguay ile 1-1 berabere kalarak 2 puan topladıktan ve Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, İspanya’ya karşı aldığı 4-0’lık utanç verici yenilgiyle birlikte Dünya Kupası’na veda etti.



