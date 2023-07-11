Juventus’ta geçtiğimiz sezon sadece bir maça ilk 11’de çıkan Fransız yıldız, dev bir kontrat teklifi aldı.

Hem özel hayatı hem de yaşadığı sakatlıkların etkisiyle geçtiğimiz yaz transfer olduğu Juventus’ta beklentileri bir türlü karşılayamayan Fransız yıldız Paul Pogba, Suudi Arabistan’dan dev bir transfer teklifi aldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgiye göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Pogba’ya yıllık 100 milyon eurodan üç senelik sözleşme önerdi.

Büyük başarılara imza attığı Juventus’tan, genç yaşta ayrıldığı Manchester United’a dönen ancak İngiliz ekibinde hayalini kurduğu başarılara bir türlü ulaşamayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz bonservisini eline almasının ardından yeniden Juventus’a dönmüştü.

Dünya Kupası'nı kaçırmıştı

Pogba yaşadığı sakatlığın etkisiyle Dünya Kupası’nı finalde kaybeden Fransa’nın turnuva kadrosunda yer almamıştı.

Juventus’un da geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece bir maça ilk 11’de başlayan ve sezon boyunca ligde toplam 113 dakika süren Pogba’nın yüksek maaşından ötürü bu ayrılığa sıcak baktığı bilinirken, yıldız oyuncu ise henüz kararını vermedi.

Şu ana dek Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösteremeyen Pogba’nın Juventus’ta kalması halinde bile İtalyan ekibinin bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacak olması transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor.