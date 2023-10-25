Suudi Arabistan'da servet kazanan Sadio Mane futbol kulübü satın aldı

Al-Nassr'ın yıldızı Sadio Mane, Fransa dördüncü lig ekibi Bourges 18'in yeni sahibi oldu.

Sadio Made, Fransız kulübünün sahibi oldu

Devralma işlemi Çarşamba günü tamamlandı

Mane, Suudi Arabistan'dan yıllık servet kazanıyor

NE OLDU? Sadio Mane bu yaz Bayern Münih'ten Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Yılda 40 milyon euro kazanan Mane, Çarşamba günü Fransa dördüncü lig kulübü Bourges 18'i satın aldı. Fransız kulübü resmi Facebook hesabından kulübün yeni sahibinin Liverpool'un eski yıldızı olduğunu duyurdu.

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BÜYÜK RESİM: Bu sezon Al Nassr ile 13 karşılaşmaya çıkan Sadio Mane, 7 gol, 2 asistle etkileyici bir performans sergiledi.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SADIO MANE İÇİN SIRADA NE VAR? Senegalli oyuncu, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi maçında Ed-Dehil'i 4-3 mağlup etmesine kaydettiği tek golle yardımcı oldu. Sadio Mane, Al Nassr ile bir sonraki maçına 28 Ekim'de Al Feiha karşısında çıkacak.