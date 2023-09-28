Suudi Arabistan, Avrupa'nın yalnız yıldızlarını değil hakemlerini de alacak

Avrupa'nın yıldızlarını yarımadaya toplayan Suudi Arabistan şimdi de gözünü dünyaca ünlü hakemlere dikti.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane ve birçok yıldız Suudi Arabistan'a transfer oldu

Suudi Arabistan şimdi Avrupa'nın hakemlerini de lige transfer etmek istiyor

Dünya Kupası'nda görev alan hakemler de listede

NE OLDU? The Times'ın haberine göre, Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo ile başlayan yıldız furyasını sürdürürken gözünü bir de Avrupa'nın hakemlerine dikti. Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler dahil birçok hakemle Suudi Arabistan'da görev yapıp yapmayacaklarına dair görüşme gerçekleştirildi.

BÜYÜK RESİM: Premier Lig'de hakemler yıllık 120 bin ile 300 bin sterlin arasında para kazanırken bu rakam Suudi Arabistan'da devasa boyutlara ulaşabilir.

DAHA FAZLASI: Suudi Arabistan Ligi kurallarına göre yurt dışından gelen hakemler, ligde tek maçlık görev yapabiliyor. Suudi Arabistan Pro Lig'in gelişimi için hakemler ilk olarak 6-12 ay arasında görev yapacaklar.

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SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan yarımadaya yıldız transferini geçtiğimiz sezon ve bu sezonla sınırlı bırakmayacak. Yarımadada gelecek 10 yılın planları yapılıyor.