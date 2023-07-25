Suudi Arabistan'dan gelen Ronaldo'nun maaşının iki katı teklifi reddeden Messi, yıldız futbolcunun kulüpsüz kalmasına neden oldu.

NE OLDU? Ocak 2020'den 2021'in sonuna kadar Old Trafford'da 12 ay kiralık olarak kalan Nijeryalı oyuncu, kısa süre önce Al-Hilal tarafından serbest bırakıldı.

Bu kararı verme sebepleri ise Lionel Messi oldu. Orta Doğu ekibi, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarla anlaşacaklarına inandıkları için Ighalo'dan vazgeçtiler.

Arjantinli ikon MLS'de Inter Miami'ye gitmeyi tercih ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadılar, ancak Ighalo artık serbest bir oyuncu statüsündeydi.

34 yaşında oyuncu, Messi'nin transfer spekülasyonları arasında bir anda kendisini kulüpsüz buldu ve şu anda durumunun ne olacağı merak konusu...

NE SÖYLEDİLER: Ighalo, OmaSportsTV'ye şunları söyledi: "Messi nedeniyle sözleşmem uzatılmadı ve ben, onun Suudi Arabistan'a gitmemesine şaşırdım.

"Suudi Arabistan'da ona teklif ettikleri para çılgıncaydı. [Cristiano] Ronaldo'nun kazandığının iki katını kazanacaktı. Oraya gitmemesine şaşırdım. Miami'yi seçti."

BÜYÜK RESİM: Al-Hilal Messi'ye kazançlı bir sözleşme teklif etti ve yeniden ezeli rakibi Ronaldo ile aynı ligde oynamasını sağlayacakları, fakat Messi Amerika rüyasının peşinden gitmeye karar verdi.

Ve Al-Hilal, Paris Saint-Germain'in süperstarı Kylian Mbappe için dünya rekoru olan 300 milyon Euro'luk (258 milyon £/332 milyon $) transfere odaklandı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Al-Hilal formasıyla çıktığı 58 maçta 42 gol atan Ighalo, daha önce Suudi Arabistan'da verimli bir dönem geçirdiği Al Shabab formasıyla çıktığı 32 maçta 22 gol kaydetmişti.