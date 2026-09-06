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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Suudi Al Ahli, yaz transfer dönemini savunmaya yönelik bir transferle noktalıyor

Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Al-Raqi hamlelerini sürdürüyor

Ehli Kulübü, El-Feth'ten gelen Said Baatiyye ile 3 sezonluk sözleşme imzalayarak resmî transferini açıkladı. Bu adım, "El-Raki" lakaplı kulübün önümüzdeki hedeflere hazırlanmak amacıyla kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirme ve teknik heyetin elindeki seçenekleri artırma çalışmaları kapsamında geldi.

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Baatiyye, Roshn Ligi'nde iyi bir tecrübeye sahip. Geçen sezon El-Feth ile 31 maça çıkan oyuncu, bunların 29'una ilk 11'de başladı ve hem savunma hem de fiziksel açıdan dikkat çekici performanslar sergileyerek transferini bitirmeye karar veren Ehli'nin gözüne girdi.

Ehli, yeni oyuncusuna hoş geldin dileklerini iletti; takımdaki serüveninde başarılar temenni etti ve beklenen katkıyı sağlamasını, önümüzdeki dönemde takım arkadaşlarıyla birlikte kulübün hedeflerine ulaşmaya ve taraftarlarını mutlu etmeye ortak olmasını diledi.

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Said Baatiyye ise Ehli'ye transferini tamamlamaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, Asya kıtasının en büyük kulüplerinden birinin formasını giymenin kariyerinde önemli bir durak olduğunu ve kendisine sahip olduğu en iyiyi ortaya koyması için büyük bir motivasyon verdiğini vurguladı.

Baatiyye şöyle konuştu: "Asya kıtasının taraftar kitlesi ve tarihi açısından en büyük kulüplerinden biri olan Ehli Kulübü'ne katıldığım için çok mutluyum. Taraftarlarını mutlu etmek ve başarılar kazanmak için sahip olduğum her şeyi ortaya koymayı hedefliyorum."

Baatiyye'nin Ehli'ye transferi, takım içinde ilk 11'de yer almak için rekabet etme ve Roshn Ligi'ndeki geçmiş tecrübelerinden yararlanma arzusuyla kariyerinde yeni bir adımı temsil ediyor. "El-Raki" ise oyuncunun önümüzdeki üç sezonda kadrosuna gerçek bir katkı sağlamasını umuyor.

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