Arsenal'in tarihi teknik direktörü Arsene Wenger, futbolda etkili fikirlere sahip "profesör"den, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanı Gianni Infantino'nun en önde gelen destekçilerinden birine dönüşmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Bu bilgi, İngiliz"Daily Mail" gazetesinin önde gelen yazarı Chris Wheeler'ın, Fransız'ın "kendi mirasını kendi elleriyle yıktığını" değerlendirdiği makalesine dayanıyor.

Wheeler, Wenger'in geçtiğimiz şubat ayında, Infantino'nun "FIFA" başkanlığının 10. yılı vesilesiyle ona övgüler yağdırdığını ve şunları söylediğini ekledi: "Gianni her zaman ileriye gitmeye ve yeni fikirler yaratmaya hazır. Yeni fikirlere açık biri." Yazar bu ifadeyi, Uluslararası Federasyon başkanının bir dizi fikrini eleştirmek için bir giriş noktası olarak kullandı.

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Makale, Infantino'nun geçtiğimiz yıllarda Dünya Kupası'nın Katar'da Noel döneminde düzenlenmesi yönünde baskı yaptığını, 2026 edisyonunda takım sayısının 48'e çıkarılmasını sağladığını, 2030'da bu sayının 64'e yükseltilmesi fikrini ortaya attığını, Dünya Kupası'nda zorunlu su molalarını gündeme getirdiğini, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA" Barış Ödülü'nü verdiğini ve siyasi ile sportif tartışmalara yol açan başka tutumlar sergilediğini belirtti.

Wheeler, Infantino'nun en yeni ve en tehlikeli fikrinin, "FIFA" turnuvalarının ticari değerini özel sektör yatırımcılarına açma projesi olduğunu, bu anlaşmanın değerinin 3,1 milyar sterline ulaştığını görüyor. Bu proje, küresel bir kriz yaratan ve en başta "UEFA"nın "FIFA" turnuvalarını boykot etme tehdidi olmak üzere geniş çaplı bir muhalefetle karşı karşıya kalan projedir.

Wenger'in rolü

Makale, 76 yaşındaki Wenger'in, "FIFA"da dünya futbolu gelişim başkanı sıfatıyla Infantino'nun yanında yer aldığını, onun iç çevresinin bir parçası olarak görüldüğünü ve tartışmalı yeni projeden haberdar olduğu düşünülen kişilerden biri olduğunu, hatta Infantino'ya yakınlığı nedeniyle projenin planlanmasında rol oynamış olabileceğini belirtiyor.

Wheeler, Fransız'ın hâlâ olumlu katkılar sunduğunu, en başta gençlere yönelik profesyonel yollardan yoksun ülkelerde 160 milyon sterlin değerindeki "FIFA" yetenek geliştirme programını yönettiğini, ayrıca Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlemeyi önermiş olmasına rağmen oyuncu refahıyla ilgili bir çalışma ekibine başkanlık ettiğini ekledi.

"Infantino'nun bencilliği"

Ancak Wheeler, İngiliz futbolunu değiştiren bir vizyona sahip biri olarak görülen Wenger'in, makalenin Infantino'nun bencilliği olarak nitelendirdiği şeye karşı çıkmak için artık nüfuzunu kullanmadığını görüyor. Bu görüşünü, Wenger'in su molalarının herkesin beğenisini kazanmadığını itiraf etmesine rağmen 48 takımlı sistemin başarısını övmesiyle destekliyor.

Makale, küresel direniş ve Avrupa'nın boykot tehdidi ortamında, Infantino'nun projeye 19 Eylül'e kadar onay vermeleri halinde üye federasyonlara 30 milyon sterlin verme teklifi karşısında, Wenger'in Dünya Kupası'nı "satma" projesine ilişkin tutumunu sorgulayarak son buluyor.

"FIFA"nın "Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil" dediği bir açıklamayla krizi yatıştırmaya çalışmasına rağmen Wheeler, Infantino'nun artık dünyanın gözünde açığa çıktığını, Wenger'in ise ona karşı çıkmak yerine "arkasında güçlü bir şekilde durduğunu" görüyor. Yazar, deneyimli Fransız'ı "efendisi Gianni Infantino'nun peşinden yürüyen sessiz bir uşak" olarak niteliyor ve Arsenal'in eski teknik direktörünün, yazarın ifadesiyle "FIFA'nın aptalca planlarının ardındaki gerçek beyin" olup olmadığını sorguluyor.



