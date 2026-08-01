Yeşil Burun Adası Milli Takımı'nın kalecisi Vozinha, Faslı kulüp Berkane Nehdası ile anlaşmaya yaklaştı.

40 yaşındaki Vozinha, geçtiğimiz günlerde Şilili Colo Colo'nun kadrosuna katılmıştı, ancak planlarını beklenmedik bir şekilde değiştirdi.

Globo Esporte sitesine göre, gazeteci Rafael Bozio'nun aktardığı üzere Vozinha şu anda Berkane Nehdası formasını giymek için nihai ayrıntılar konusunda görüşmeler yürütüyor.

Colo Colo, Vozinha ile anlaşmayı duyurmuştu ve Şilili kulüp, sosyal medya hesaplarından kalecinin bir fotoğrafını "Hoş geldin, seni Monumental Stadı'nda bekliyoruz" ifadesiyle paylaşmıştı.

Ancak son günlerde kaleci, Şili'ye varış tarihini üçüncü kez erteledi ve bu durum, transferin tamamlanması konusunda bir belirsizlik yarattı.

Şimdi ise Vozinha'nın Berkane Nehdası ile sözleşme imzalamak için Fas'a gelmesi bekleniyor.

Faslı kulüp ayrıca, Yeşil Burun Adası Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda çalıştıran teknik direktör Bubista ile de ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor; onunla anlaşma tamamlandıktan sonra kulüp, tecrübeli kaleciye resmi bir teklif sunacak.

Gazeteci Rafael Bozio'ya göre, Vozinha geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce resmi teklifin gelmesini bekliyor.