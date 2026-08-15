Sürpriz sakatlık: Postecoglou, Al-Nassr'da ilk darbeyi aldı

Al Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Al Fateh maçında erken bir darbe aldı; "el-Alemi"nin oyuncularından birinin sakatlanması nedeniyle maçtaki ilk değişikliğini yapmak zorunda kaldı.

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Al Nassr, bu akşam cumartesi günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk haftasında rakibi Al Fateh ile karşılaşıyor. Bu, takımın Postecoglou yönetimindeki turnuvadaki ilk resmi çıkışı olacak.

17. dakikada Al Nassr'ın sol beki Saad Al Nasser, Al Fateh oyuncularından biriyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak sahayı terk etti; böylece teknik ekip erken müdahale etmek zorunda kaldı.

Postecoglou, takımın dengesini korumak ve maça başladığı planı etkilenmeden sürdürebilmek amacıyla Al Nasser'in yerine bek Salem Al Najdi'yi oyuna sürmeye karar verdi.

Saad Al Nasser'in sakatlığı, ciddiyetinin ortaya çıkması beklenirken önümüzdeki dakikalarda takip altında kalmaya devam ediyor. Özellikle Al Nassr'ın Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna büyük hedeflerle başlaması ve Postecoglou'nun önümüzdeki dönemde oyuncularından birinin eksikliğini yaşamaktan kaçınmayı ummasıyla bu durum daha da önem taşıyor.