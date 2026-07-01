Sürpriz... Rooney: Harry Kane, Kongo karşısında penaltı hak etmedi

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı’nın efsanesi Wayne Rooney, “Üç Aslanlar”ın forveti Harry Kane’in Demokratik Kongo karşısında penaltı kazanmayı hak etmediğini belirterek büyük bir sürpriz yarattı.

İngiltere Milli Takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda, Atlanta Stadyumu'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

İlk yarının son dakikalarında Harry Kane, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının kalecisi Lionel Mpasi tarafından ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı talep etti.

Maçı yöneten Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh’in bu pozisyonda penaltı kararı vermemesi, faulün açık olduğunu düşünen İngiliz taraftarlar arasında öfkeye yol açtı; ancak Rooney bu görüşe katılmadı.

Rooney, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bence (Harry Kane) kendi kendine tökezledi ve kaleciye doğru atladı” dedi.

Ve şöyle devam etti: “Evet, temas var, ancak bu, her iki ayağıyla kaleciye doğru atlarken meydana geldi. Bence bu muhtemelen penaltı değil.”