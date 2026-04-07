Sürpriz: Renard değerlendiriliyor... İşte ayrılma ihtimali

Mart ayında uluslararası maç arası sona ermesinin ardından, Suudi milli takımının hayal kırıklığı yaratan sonuçları üzerine, geçtiğimiz günlerde Suudi Futbol Federasyonu'nda önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Suudi milli takımı, Mısır'a 4-0, ardından Sırbistan'a 2-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum, Fransız teknik direktör Hervé Renard'ı yoğun eleştirilerin hedefine çevirdi ve görevden alınması yönündeki talepler giderek arttı.

Buna rağmen Suudi Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası finallerine katılmadan önce Renard'ı görevden almaya niyetleri olmadığını defalarca vurguladı. 2026 Dünya Kupası, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor. Bu gruptan ilk iki takım doğrudan finallere yükselirken, 12 grubun üçüncüsü olan en iyi 8 takım da finallere katılmaya hak kazanacak.

Fas ve Senegali krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Arbeloa'yı Bayern Münih karşısında zor durumda bırakan iki ölümcül gizem

Felaketin ardından... İtalyan milli takımının başına geçecek sürpriz isim

"Alman mezarlığı"... İspanya'nın erken provokasyonu Bayern Münih'i öfkelendirdi

Renard'ın değerlendirmesi ve ayrılma olasılığı

Suudi Arabistan'ın "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesi Salı günü, Suudi Futbol Federasyonu'nun teknik yönetiminin, geçtiğimiz dönemi kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek Renard'ın dosyasını değerlendirmeye devam ettiğini, ancak bu değerlendirmenin kesin bir tarih belirlenmeden önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağını bildirdi.

Gazete, Renard'ın ayrılma olasılığının %30'a yakın olduğunu, ancak özellikle zamanın daralması ve Dünya Kupası finallerinin yaklaşmasıyla birlikte federasyon içinde acele etmeme ve düşünülmüş bir karar alma eğilimi olduğunu belirtti.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, kaynaklarına dayanarak Renard'ın Gana milli takımını çalıştırma teklifi aldığını ve bununla ilgilendiğini belirtmişti.

"Al-Sharq Al-Awsat" kaynakları ise Gana yetkililerinin Fransız teknik direktörün menajeriyle iletişime geçerek onunla sözleşme imzalama olasılığını sorduklarını, ancak menajerin teklifi kabul etmediğini ve Suudi milli takımıyla mevcut görevine devam etmeyi tercih ettiğini doğruladı.

1,4 milyar avro... Beckham'ın Ronaldo'yu transfer etme teklifi ne kadar doğru?

Video | Abu Treika, Salah'ın ayrılışıyla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı... Klopp'u örnek gösterdi