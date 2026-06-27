Sürpriz: "Kısmi felç", Real Madrid'deki Mourinho devrimini tehdit ediyor

Real Madrid, José Mourinho’nun akademi mezunları ve yerli genç oyuncuların 7’sini kadrodan çıkaran devrimci hamlesinin ardından, Şampiyonlar Ligi katılım şartlarını yerine getirmekte ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Kulüp, Avrupa Futbol Federasyonu’nun kıtasal turnuvaya katılım için öngördüğü 8 oyuncu şartına uymak için gerekli olan 5 oyuncuyu ancak bulabildi.

İspanyol “Sport” gazetesi, Mourinho’yu Benfica’dan transfer etmek için 15 milyon euro harcayan ve İbrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Marc Cucurella ile sözleşme imzalayan Madrid kulübü, büyük ayrılık dalgasının ardından yerli yetiştirilen oyuncular konusunda ciddi bir eksiklik yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi kuralları, turnuvaya katılmak için 25 oyuncunun kadroya kaydedilmesini öngörür; bunlardan 17’si herhangi bir kısıtlama olmaksızın doldurulabilir, kalan sekiz kontenjan ise aynı ülkedeki kulüplerden yetişen oyunculara ayrılmıştır; bunlardan dördünün kulübün kendi akademisinden yetişmiş olması ve oyuncunun 15 ile 21 yaşları arasında bu kulüpte eğitim görmüş olması şarttır.

Real Madrid, geçen sezon bu kategoride 10 uygun oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti: Carvajal, Asensio, Carreras, Fran García, Camavinga, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Vinícius ve Gonzalo. Ancak bunlardan 7'si, Carvajal gibi ya kulüpten ayrılmış ya da kulübün talebi üzerine ayrılmak üzere.

Real Madrid şu anda Carreras ve Camavinga için gelen satış tekliflerini değerlendiriyor; Asensio, Fran García, Ceballos ve Gonzalo ise geri alım opsiyonuyla takımdan ayrılacak. Bu da, önceki kadrodan sadece Vinícius ve Rodrygo'nun kalacağının garanti olduğu anlamına geliyor.

Bu Brezilyalı ikiliye 3 yeni oyuncu katılıyor: Real Madrid'de 3 sezonu tamamlayarak resmi olarak "yerli oyuncu" statüsünü kazanan Arda Güler; 2021'de Brighton'a transfer olmadan önce Espanyol, Barcelona, Eibar ve Getafe'de futbol kariyerini sürdüren Marc Cucurella; ve Valverde. Böylece toplamda sadece 5 oyuncuya ulaşıyor.

Avrupa Birliği, “yerli oyuncu” kriterini uyruğa değil, hangi kulüpte yetiştiğine göre tanımlıyor. Bu nedenle Valverde, Vinícius, Rodrygo ve Arda Güler gibi yabancı oyuncular bu kategoriye girerken, Manchester City’de forma giyen İbrahim Díaz’ın durumunda olduğu gibi, yetişme sürecinin bir kısmını yurt dışında geçirmiş bir İspanyol oyuncu bu kategoriden dışlanabilir.

Tahminlere göre, kulübün Mourinho’nun isteklerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu kalan iki stoper ve orta saha oyuncusu, kadrodaki yapısal boşluğu doldurmak amacıyla İspanya’dan transfer edilecek. Florentino Pérez ise, kayıtlı oyuncu sayısını izin verilen üst sınırın altına düşürme tehlikesi yaratan bu sorunu çözmek için acil çözümler arıyor.