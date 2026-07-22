El-Kadisiye Kulübü, Hilal'in bu yaz transfer döneminde altıncı transferini gerçekleştirmesini engellemek amacıyla rekabete dahil oldu.

Hilal, resmi olarak 5 oyuncuyla anlaşma sağlamıştı: Mohammed El-Oweis, Sabri Dahel, Nawaf El-Habeşi, Abdullah El-Enezi ve Mohammed Es-Serrenuh.

Daha önce basında çıkan haberlere göre "Lider", altıncı bir Suudi oyuncuyla, Et-Teavun Kulübü'nün savunmacısı Mohammed Mahzari ile anlaşmayı hedefliyordu.

Ancak Suudi gazeteci Ahmed El-Aclan, El-Kadisiye'nin Suudi sağ bek ile anlaşmak için Et-Teavun Kulübü ile ileri düzeyde görüşmelere girmesinin ardından Hilal'in bu transferi kaybedebileceğini doğruladı.

Bazı haberler, Mahzari transferi konusunda Hilal ve Et-Teavun yönetimleri arasında, oyuncunun maddi taleplerini aşırı yüksek tutması nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığını ortaya koymuştu.

Hilal, bu yaz transfer döneminde zaten yeni bir sağ bek ile, El-Feth Kulübü'nden gelen Mohammed Es-Serrenuh ile anlaşma sağlamıştı.

Mahzari, Suudi futbolunun öne çıkan oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor; öyle ki geçtiğimiz mart ayında Sırbistan maçı için A Milli Takım'a çağrıldı, ancak 2026 Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan kadrosuna dahil edilmedi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Et-Teavun ile Suudi Ligi ve Kutsal Mekânların Hizmetkârı Kupası olmak üzere iki turnuvada 35 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol atıp 2 asist yaptı.