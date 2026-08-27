Bu yaz Atletico Madrid'den ayrılma isteğini açıklayan Arjantinli forvet Julian Alvarez ile ilgili gelişmeler tırmanıyor.

Alvarez, Barcelona'ya transfer olmak ve teknik direktör Hansi Flick yönetiminde oynamak istiyor; ancak Madrid devi, oyuncuyu Blaugrana'ya satmayı her yolla reddediyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Atletico'nun kendisini Barcelona'ya satma konusundaki inatçılığının ardından, Alvarez'in Arsenal'in teklifini kabul etmeyi ve yeniden Premier Lig'e dönmeyi değerlendirdiğini aktardı.

Gazete, "Alvarez, başlangıçta ailevi nedenlerle İngiltere'ye dönmek istemese de, Arsenal'de oynama seçeneğini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncuyu Barcelona'ya satmayı reddeden Atletico Madrid'den ayrılmak için Arsenal'de oynamak, Alvarez'in önündeki tek seçenek haline geldi.

Arjantinli oyuncu, kulübün açıklamasına göre, dün çarşamba günü rahatsızlığı nedeniyle Madrid ekibinin antrenmanlarına katılmamıştı; aynı durum bir önceki gün de yaşanmıştı.

Atletico Madrid'in sağlık ekibi, takımın kendisine olan ihtiyacı göz önüne alınarak, oyuncunun en kısa sürede grup antrenmanlarına dönmesi için kendisiyle iletişim halinde olmayı sürdürüyor.

Ancak oyuncunun son iki gündeki yokluğu, artık yalnızca bir sağlık rahatsızlığı olarak görülmüyor; çünkü herkes durumun bundan çok daha karmaşık olduğunun farkında.

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