Diriyye kulübü, bu yaz transfer döneminde eski Liverpool yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'ı kadrosuna katma yarışına dahil oldu.

Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezon sonunda Liverpool'dan ayrıldı ve adı Roshn Ligi'nden Hilal, İttihad, Nassr, Ahli ve Kadisiye gibi birçok kulüple anıldı.

Ancak Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Mısırlı yıldızı transfer etmek isteyen yeni bir Suudi kulübünü açıkladı: Yellow Ligi'nden Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyye kulübü.

Sabuncuoğlu, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, Diriyye kulübünün Suudi liginden bir başka kulüple birlikte, Beşiktaş'a transferinin başarısız olması halinde devreye girmek için Muhammed Salah'ın durumunu takip ettiğini söyledi.

Salah, Türk kulübüyle müzakerelerinde ileri aşamalara ulaşmıştı; ancak bu görüşmeler, özellikle menajeri Rami Abbas ile ilgili olmak üzere bazı sözleşme maddelerine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle son dönemde durdu.

Buna rağmen Türk gazeteci, Amerikan liginden iki kulübün müzakereleri bulunsa da, özellikle en yüksek mali teklifi sunan taraf olması nedeniyle Salah'ı transfer etme konusunda en büyük şansa Beşiktaş'ın sahip olduğunu vurguladı.

Salah'ın futbol kariyerinde, özellikle Liverpool ile birçok bireysel ve takım başarısı elde ettiği belirtiliyor. Bunların başında iki kez Premier Lig şampiyonluğu ile birer kez Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Süper Kupası geliyor.