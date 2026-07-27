Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Manchester City'nin orta saha oyuncusu ve aynı zamanda Real Madrid'in de istediği Rodri'yi kadrosuna katma olasılığını sordu.

30 yaşındaki Rodri, transfer döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgi odağına girdi. Bu yalnızca, orta sahada lider rolünü üstlenerek İspanya Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıdığı Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansı sayesinde değil, aynı zamanda Manchester City ile sözleşmesine yalnızca bir yıl kalması ve İngiliz ekibiyle şu ana kadar sözleşmesini yenilememesi nedeniyle de gerçekleşti.

Oyuncu, Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme'nin seçim vaatlerinden biri olarak yer almış, ardından kraliyet takımı taraftarlarının taleplerine karşılık olarak orta sahayı güçlendirmek için başkan Florentino Pérez'in başlıca hedefi haline gelmişti; ancak onu kadrosuna katmaya çalışan tek takım kraliyet ekibi değil.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, gazeteci Oriol Domènech'in açıklamalarını aktardı. Domènech, "Tot Costa" programına katıldığı sırada şunları söyledi: "Barcelona, Rodri'yi transfer etme konusunda nabız yoklamak için temasa geçti."

Domènech ayrıca, Frenkie de Jong'un sakatlığının Barcelona'yı üst düzey bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı düşünmeye ittiğini, bunun da Rodri'yi bu rol için ideal seçenek haline getirdiğini ekledi.

Oyuncunun, İspanya Milli Takımı'nda Barcelona'daki takım arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde olduğuna dikkat çekti. Ayrıca sözleşmesine yalnızca bir yıl kalmasının, elit oyunculardan biri ve 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olmasına rağmen, Manchester City'nin onu makul bir bedel karşılığında satmayı kabul etmesine olanak tanıyabileceğini belirtti.