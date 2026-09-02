Sürpriz: Barcelona, Jesus için bu oyuncuyu kadrosuna katmayı reddetti

Basında yer alan haberlere göre, Barcelona kulübü, transfer piyasasının son günlerinde Newcastle United forması giyen ve şu anda Juventus'a kiralık olan Alman forvet Nick Woltemade'yi kadrosuna katmak için bir teklif aldı, ancak Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Jesus'u transfer etme konusundaki ısrarı nedeniyle bu teklifi reddetti.

Woltemade'nin adı, Newcastle'daki geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde Barcelona'nın ilgi alanına girdi, ancak Katalan kulübünün yönetimi, dün salı günü İspanya'daki transfer piyasasının son gününde zaten transfer olan Jesus'u kadroya katma çabasını sürdürmeyi tercih etti.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Alman forvetin Barcelona'ya sunulması süreci hiçbir aşamada ilerlemedi. Bu sırada oyuncu, Almanya'da sergilediği dikkat çekici bir sezonun ardından 75 milyon euro karşılığında Stuttgart'tan İngiliz kulübüne transfer olmasının ardından Newcastle'daki rolünün azalmasıyla yeni bir adres aramaya başlamıştı.

Süreleri azalınca Woltemade'nin adı transfer piyasasında görünmeye başladı; Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in ilgisinin ortasında, Juventus mercatonun son günlerinde güçlü bir hamle yaparak oyuncunun hizmetlerini 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak almak için bir anlaşmaya vardı.

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Jesus, transferin tamamlanmasından bir hafta önce Barcelona'nın kendisini kadrosuna katma konusundaki ilgisini öğrendiğini açıklamış ve müzakerelerin tam bir gizlilik içinde hızlandığını belirtmişti.

Woltemade'nin adı geçtiğimiz hafta sonu gündeme geldiğinde, Brezilyalı forvet Barcelona'ya transfer olma yolunda çoktan ileri adımlar atmıştı; ayrıca Newcastle forvetinin adı Katalan kulübünün ilk tercihleri arasında da yer almıyordu.

Sonunda Woltemade, Newcastle'da beklediği fırsatı bulamamasının ardından daha önemli bir rol ve daha fazla süreklilik arayışıyla Torino'ya transfer olmayı seçti.

Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, takımın hücum hattına yeni bir katkı sağlamak amacıyla Alman forvetin fiziksel yeteneklerine, sırtı kaleye dönük oynama becerisine ve ceza sahası içindeki varlığına güveniyor.

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