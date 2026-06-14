Bir basın raporu, dün 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Brezilya karşısında tüm dikkatleri üzerine çeken genç Faslı yıldız Ayoub Bouadi'nin geleceğiyle ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu maçın gidişatını domine etti ve bu olağanüstü performansı, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Real Madrid gibi büyük kulüplerin rekabet ettiği Lille kulübündeki geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ancak dünkü parlak performansından önce, genç oyuncuyu gözlemleyen ve Faslı genç yıldızı kadrosuna katmak için adım atan bir Avrupa devi vardı.

Fransız "Foot Mercato" sitesine özel kaynaklar, Liverpool'un scoutlarının Ayoub Bouadi'yi izlemek için özel olarak New York'taki MetLife Stadyumu'na gittiğini bildirdi.

Kırmızılar'ın yönetiminin Cumartesi gecesi gördüklerinden etkilendiğine şüphe yok ve oyuncu her zamankinden daha fazla aranır hale geldi.

Fransız site şu şekilde sonlandırdı: "Kesin olan bir şey var: Ayoub Bouadi, Liverpool'un transfer piyasasında merkezi bir figür olacak."