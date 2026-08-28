Sürpriz: Alvaro Morata ikinci lig takımına transfer oluyor

Leganés kulübü, transfer piyasasında İspanyol forvet Álvaro Morata ile anlaştığını açıklayarak büyük bir sürprize imza attı. Takımın bu istisnai transferle İspanya Birinci Ligi'ne güçlü bir şekilde geri dönmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kulübün açıkladığına göre Morata, bu sabah kulüp merkezine gelerek bir yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, bir sezonluğuna kiralık olarak Como'dan takıma resmen katılacak. Anlaşmanın ayrıntılarının resmi olarak birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

Transfer, Leganés yöneticilerinin son dönemde yürüttüğü gizli görüşmelerin ardından gerçekleşti. Yöneticiler, başta Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, Milan, Galatasaray ve Como olmak üzere büyük kulüplerin formasını giymiş, dolu dolu bir kariyere sahip bir forveti kadroya katmak için kulübün mali kaynaklarından ve maaş tavanıyla baş edebilme kapasitesinden faydalandı.

Geçen sezon Galatasaray'dan Como'ya transfer olan Morata, İspanya'ya geri dönmeyi ve başkent Madrid'e yerleşmeyi büyük ölçüde arzu ediyordu. Bu durum, transferin tamamlanmasında belirleyici bir rol oynadı ve Leganés'e transfer piyasasının en heyecan verici sürprizlerinden birini gerçekleştirme fırsatı verdi.

Leganés, İspanyol forvetin maaşının büyük bir bölümünü üstlenecek. Morata ise Madrid'e dönüşü tamamlama ve kulüple yeni bir deneyim yaşama isteğini yansıtan bir adım olarak alacaklarının bir kısmından feragat etmeyi kabul etti.

Leganés'in girişimleri oyuncu ve Como ile yapılan anlaşmayla sınırlı kalmadı. Kulüp, gerekli tüm düzenlemeleri tamamlamayı başarmadan önce transferin İspanya La Liga yönetmeliklerine ve maaş tavanına uygunluğunu güvence altına almak için de çalıştı.