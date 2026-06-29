Sürpriz... Al-Meshal'ın istifası henüz kesinleşmedi!

Yaser Al-Meshal’ın Suudi Futbol Federasyonu başkanlığından istifası, son saatlerde geniş çapta tartışmalara yol açtı; ancak yeni gelişmeler, “X” platformundaki resmi hesabı üzerinden yaptığı istifa açıklamasının hukuki açıdan yeterli olmadığını ortaya koydu. Bu durum, Al-Meshal’ın şu ana kadar resmi konumunun ne olduğu konusunda soru işaretlerini gündeme getirdi.

Al-Meshal, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasından elenmesinden birkaç gün sonra, Pazartesi sabahı görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu adım, Suudi futbol sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmasını talep eden geniş bir taraftar öfkesi dalgasının ardından gelmişti.

Hukuk uzmanları: İşlemler tamamlanmadı

"Al-Riyadiya" gazetesinin aktardığına göre, spor hukuku uzmanı avukatlar Khaled Abu Rashid ve Riyad Al-Zahrani, "X" platformu üzerinden yapılan istifa açıklamasının tam bir yasal prosedür olmadığını, bunun yalnızca kamuoyuna ayrılma niyetini bildiren bir basın açıklaması niteliğinde olduğunu vurguladılar.

İki uzman, yönetmeliğin federasyon başkanının istifasını Suudi Futbol Federasyonu bünyesindeki yetkili makama yazılı ve resmi olarak sunmasını şart koştuğunu, ancak bu şekilde istifanın yürürlüğe girebileceğini ve tüm yasal işlemlerin tamamlanabileceğini açıkladı.

Khaled Abu Rashid ise, kişisel hesap üzerinden istifa duyurusunun yapılması, tüm yetkilerin otomatik olarak sona erdiği veya kıtasal ve uluslararası federasyonlardaki üyeliğin kaybedildiği anlamına gelmediğini belirtti ve bu üyeliklerin devamının, her bir kurumda üstlendiği görevin niteliğine bağlı olduğunu açıkladı.

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Ayrıca, Suudi Futbol Federasyonu tüzüğüne göre, istifanın yürürlüğe girmesi ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, başkanın yokluğunda veya makamın boşalması durumunda başkan yardımcısının federasyon işlerini yönetmesi ve başkanın yetkilerini kullanması gerektiğini ekledi.

Riyad El-Zahrani ise, El-Meshal’ın ayrılık açıklamasında kullandığı ve başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurguladığı ifadenin, taraftarlar nezdinde ahlaki ve idari bir itiraf niteliğinde olduğunu, ancak yürürlükteki yönetmeliklere göre herhangi bir hukuki sonuç veya kişisel sorumluluk doğurmadığını açıkladı.

Al-Meshal’ın Asya ve Uluslararası Federasyonlardaki üyeliği ile ilgili olarak ise Abu Rashid, durumun bu üyeliğin niteliğine bağlı olduğunu açıkladı; eğer bu üyelik Suudi Futbol Federasyonu Başkanı olarak göreviyle bağlantılıysa, görev süresinin sona ermesiyle birlikte üyelik de sona erer, ancak kişisel sıfatıyla kıtasal veya uluslararası bir göreve seçilmişse, üyeliği bu federasyonların tüzüklerine göre seçim döneminin sonuna kadar devam eder.