Süreyi belirtmeden: Tottenham oyuncusunun sözleşmesini resmen yeniledi

Tottenham kulübü, bugün pazartesi günü resmi olarak, Hollandalı savunmacısı Micky van de Ven'in sözleşmesini uzattığını duyurdu; ancak yeni sözleşmenin süresini açıklamadı.

Tottenham, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Micky van de Ven'in kulübümüzle yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Micky, Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve Ağustos 2023'te Wolfsburg kulübünden bize katıldığından bu yana sürekli olarak öne çıktı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Micky, 2025 yılında UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmamızda kilit bir oyuncuydu; Manchester United'a karşı oynanan final maçında topu kale çizgisi üzerinden muhteşem bir şekilde uzaklaştırması da buna dahil. Ayrıca Micky, geçen sezonun Roberto De Zerbi yönetimindeki son ve belirleyici altı maçında takıma liderlik ederek liderlik vasıflarını da gösterdi."

Micky, yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Yeni bir sözleşme imzalamak özel bir an ve benim için, ailem için gurur verici bir an."

Sözlerine şöyle devam etti: "Buraya ilk adımımı attığım günden beri Tottenham'ı hep sevdim. Kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum ve burada çok iyi bir şekilde gelişme kaydettim."

Ve şunları ekledi: "Kulübün izlemek istediği yön çok açık ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Gelecek için heyecanlıyım."



