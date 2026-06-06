Süreç, Sabır ve Zamanlama: 2025/26 Sezonu Üzerine Düşünceler

Ne kadar sık sık görmek istediğimizi gördüğümüzü fark etmek ilginç.

Son zamanlarda, özellikle futbolda, kendi inançlarımı doğrulayan kanıtlar aradığımı fark ettim. İster bir oyuncu, ister bir teknik direktör, ister bir kulüp projesi, hatta taktiksel bir fikir olsun, bir anlatıya bağlanmak ve sonra onu destekleyen anlara odaklanmak çok kolaydır.

2025'in sonunda yazdığım bir yazıda, kişisel ve mesleki açıdan zor bir yılı değerlendirmiştim. Şüphelerimden, öğrendiklerimden ve bunların getirdiği bakış açısı değişikliklerinden bahsetmiştim. Şimdi geriye dönüp baktığımda, her ne kadar dışarıdan bakıldığında hepsi görünür olmasa da, ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum.

Bu, başka bir kişisel değerlendirme yazısı değil. Yüzeysel olarak pek bir şey değişmedi. Bazı fırsatlar buldum ve birkaç adım ilerledim, ancak en büyük değişiklikler içseldi.

Bu sezon beni şaşırtan şey, futbolun, kafamda kurcaladığım bazı fikirleri ne kadar sık pekiştirdiği oldu. Bir sezon boyunca takımları, antrenörleri, oyuncuları ve tüm projelerin gelişimini izlemek, bana sabır, zamanlama, inanç ve süreçle ilgili dersleri hatırlattı. Bazı durumlarda, zaten düşündüğüm şeyleri doğruladı. Diğerlerinde ise beni tamamen zorladı.

Bu yüzden, dikkatler tamamen Dünya Kupası'na yönelmeden önce, kulüp sezonuna bir göz atmak ve bu süreçte futbolun bana öğrettiği birkaç şeyi düşünmek istedim.

Süreç Sonunda Meyvesini Verdiğinde

Yalan söylemeyeceğim, son birkaç yıldır mücadele ettiğim konulardan biri de sürece güvenmekti.

Sadece futbolda değil, hayatta da.

Kendimi ilerleme, büyüme ve anlamlı şeylerin zaman aldığından bahseden konuşmalar yaparken buluyordum. Entelektüel olarak buna inanıyordum, ama içten içe çoğu zaman zamanımı boşa harcamadığımı gösteren bir işaret bekliyordum. Sabrın sonunda ödüllendirileceğine dair bir kanıt.

Geçen sezon, bu inancıma şüphe duymaya başladım.

Bunun bir kısmı futbolla ilgiliydi. Bir Inter taraftarı olarak, kulüp için olağanüstü bir döneme tanık olma şansına sahip oldum. Altı yılda üç Scudetto, iki Coppa Italia şampiyonluğu, üç Supercoppa zaferi ve iki Şampiyonlar Ligi finali, birçok taraftarın hayalini kurduğu bir şey.

Ancak futbol, başarıyı yetersiz hissettirme konusunda bir yeteneğe sahiptir.

Inter'in yükselişi bir anda olmadı. Spalletti yönetiminde bir yeniden yapılanma süreci yaşandı, ardından Conte gelecek için temelleri attı. Her şey tam olması gerektiği gibi gelişiyordu. Ancak iki Şampiyonlar Ligi finalinde alınan yenilgiler, özellikle de en sonuncusu, canımı yaktı. Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain'in bizi bu kadar ikna edici bir şekilde parçalamasını izlemek, sabır ve sürecin yeterli olup olmadığını sorgulamama neden oldu. Belki de futbol bundan daha basitti. Belki de başarı, en iyi yapıyı kuranlara değil, ilk varanlara aitti.

Aynı zamanda, futbolun dışında, diğer insanların başarılarının giderek daha fazla farkına varmaya başladım. Terfiler, finansal başarılar, dönüm noktaları. Kendi ilerlemenizin çok yavaş olup olmadığını sorgulatacak türden şeyler.

Sonra Arsenal ligi kazandı.

Başka bir kulübün başarısının benim düşüncelerimi etkilemesi garip gelebilir, ama tutkulu futbol taraftarları genellikle takip ettikleri takımlarda ve hayran oldukları hikayelerde kendilerinden bir parça görürler.

Yıllar boyunca Arteta ve Arsenal eleştirilere maruz kaldı. Her başarısızlık, projenin işe yaramadığının kanıtı olarak gösterildi. Her kıl payı kaçırılan fırsat, hayati bir şeyin eksik olduğunun kanıtı haline geldi. Yine de onlar inşa etmeye devam ettiler.

Beni en çok etkileyen şey, şampiyonluk kazandıktan sonra The Athletic'te okuduğum bir paragraf oldu:

"Arsenal'in yeniden şampiyon olmasından yıllar önce, kulübün karar vericileri, Premier League'in rekabet döngüsünde nadir bir fırsat olabileceğini düşündükleri bir durumu tespit ettiler."

Makale, Arsenal'in rakip kadroları, yaş profillerini, sözleşme durumlarını ve yönetim zaman çizelgelerini nasıl analiz ettiğini ve ardından Manchester City ile Liverpool'un hakimiyetinin zayıflayabileceği 2023 ile 2027 arasındaki potansiyel bir pencereyi nasıl belirlediğini anlatıyordu.

Bana göre bu, süreç odaklı düşüncenin en güzel örneğidir.

Geleceği kesin olarak tahmin etmek değil, döngüleri anlamak, fırsatlara hazırlanmak ve o an geldiğinde hazır olmak.

Elbette Arsenal’in şansa ihtiyacı vardı. Her şampiyonun vardır. Sakatlıklar, form durumu, transferler ve sayısız küçük an, sonuçları etkiler.

Ancak şans tek başına yıllarca süren hazırlığı açıklamaz.

Bende yankı uyandıran şey kupa değildi. Zamanlamanın önemli olduğunu hatırlatmasıydı. Bazen ilerleme, sonuçlar ortaya çıkmadan çok önce gerçekleşir. Bazen herkes skor tabelasına odaklanırken temeller atılır.

Bu sezon bana, sürece güvenmenin her şeyin tam olarak planlandığı gibi gideceğine inanmak anlamına gelmediğini hatırlattı. Bu, anlamlı şeylerin genellikle istediğimizden daha uzun sürdüğünü kabul etmek anlamına gelir.

Bunu bana futbol öğretti.

Ve küçük bir şekilde, hayat da bana aynı dersi vermeye başladı.

Duygusal Yönümü Geri Kazanmak

Son birkaç yıldır mücadele ettiğim bir şey, futbolla olan ilişkimdi.

Her zamankinden daha fazla futbol izliyor, her zamankinden daha fazla futbol analiz ediyor ve oyun hakkında her zamankinden daha fazla şey öğreniyordum. Yine de nedense futboldan daha fazla kopmuş hissediyordum.

Her şey analize dönüştü.

Pres yapıları. Oyun kurma kalıpları. Defans düzeni. Duran toplar. Pas ağları.

Kendimi futbolu entelektüel olarak takdir ederken, duygusal olarak daha az keyif aldığımı fark ettim.

Inter'in Şampiyonlar Ligi finalini kaybetme şekli bu duyguyu daha da güçlendirdi. Futbol, yaşanacak bir deneyimden ziyade çözülmesi gereken bir sorun gibi hissettirmeye başladı.

Sonra bu sezon bir şey değişti.

Premier Lig, genel kalite açısından mutlaka en yüksek seviyesinde değildi, ama oyunda özlediğim bir şeyin geri döndüğünü hissettim: bireysel ifade.

Futbol döngüsel bir yapıya sahiptir.

Pres baskısı yeni boyutlara ulaştığında ve kolektif yapılar daha sofistike hale geldiğinde, risk almak doğal olarak zorlaştı. Oyun, organizasyonu, kontrolü ve verimliliği ödüllendirdi. O dönem bize inanılmaz bir futbol yaşattı. Örneğin, Conte'nin Inter'i, 2020-21 Scudetto sezonunda bazı güzel oyun kurma sekansları sergiledi. De Zerbi'nin Brighton'ı, pozisyonel oyunu ve oyun kurma kalıplarını büyüleyici seviyelere taşıdı.

O takımları incelemekten büyük keyif alıyordum.

Ama bu sezon bana futbolun sadece yapıdan ibaret olmadığını hatırlattı.

Aynı zamanda sanatçılarla da ilgilidir.

Senaryoyu bozabilen oyuncular.

Olmaması gereken bir şeyi yaratabilen oyuncular.

Lamine Yamal, Rayan Cherki, Cole Palmer, Pedri, Jude Bellingham, Raphinha, Vinícius Júnior ve Nico Paz'ı izlemek, futbola neden aşık olduğumu bana hatırlattı.

Paslar çok güzel.

Oyun düzeni güzel.

Takım hareketleri güzel.

Ama bazen en unutulmaz an, sahadaki hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir şey yapan bir oyuncudur.

Komik olan şu ki, futbolla yeniden bağ kurduğuma dair bir işaret aramak için uzun zaman harcadım.

Sonunda, bana yeniden bir şeyler hissettiren oyuncular sayesinde bu işaret geldi.

Bugün futbola olan sevgim muhtemelen hiç olmadığı kadar güçlü. Bunu daha az analiz yaptığım için değil, analiz ile takdir arasında denge kurmayı öğrendiğim için.

Futbol, yapı ve özgürlüğü birleştirdiğinde en iyi halini alır.

Koç haritayı çizer.

Oyuncular ise onu hayata geçirir.

Daha Az Kabilecilik, Daha Fazla Empati

Birkaç yıl önce, bazı kitaplar okuduktan, maçları analiz ettikten ve bazı görüşlerimin doğru çıktığını gördükten sonra, futbolu anladığımı düşünmeye başladım.

Tabii ki tamamen değil, ama yargılarımda daha emin olabileceğim kadar.

Ancak ne kadar çok öğrenirsem, gerçekte ne kadar az şey bildiğimi o kadar çok anlıyorum.

Bu sezonun bana öğrettiği en büyük derslerden biri empatiydi.

Sempati değil. Empati.

Her gün kararlar alan insanlar için futbolun ne kadar zor olduğunu anlayabilme yeteneği.

Teknik direktörler, sportif direktörler, scoutlar, analistler, transfer ekipleri. Kitaplar, podcast'ler, röportajlar ve makaleler aracılığıyla onların dünyasına ne kadar derinlemesine bakarsam, sahne arkasında ne kadar çok iş yapıldığını ve taraftarların asla görmediği ne kadar çok değişken olduğunu o kadar çok anlıyorum.

Futbol taraftarları genellikle bir şey yolunda gitmediğinde, birinin yetersiz olduğunu varsayar.

Gerçekte ise durum genellikle daha karmaşıktır.

Bazen iyi bir oyuncu yanlış takıma katılır.

Bazen yetenekli bir teknik direktör yanlış bir kadro devralır.

Bazen zamanlama yanlış olur.

Bazen sakatlıklar her şeyi değiştirir.

Ve bazen insanlar sadece şanssız olurlar.

Bu sezon, bir teknik direktörün kovulması gerektiğini söyleme konusunda beni çok daha tereddütlü hale getirdi.

Elbette, bir projenin işe yaramayacağının açıkça belli olduğu durumlar vardır. Bazı atamalar hiçbir zaman uygun olmaz. Bazı fikirler hiçbir zaman tutunamaz.

Ancak futbol dünyasının aceleci yargılara varmaya eğilimi artık yorucu bir hal aldı.

Ruben Amorim'i ele alalım.

Manchester United'daki görevi alay konusu haline geldi. Her kötü sonuç, onun yeterince iyi olmadığının kanıtı olarak görüldü. Her kararı mercek altına alındı. Her aksilik, projenin başarısız olduğunun kanıtı oldu.

Hatalar yaptı mı? Kesinlikle.

Ancak daha derinlemesine bakıldığında, ilerleme belirtileri de vardı. Temel istatistikler iyileşti. Bazı yapısal sorunlar ele alınmaya başlandı. Takım, duran toplar gibi alanlarda daha güçlü hale geldi. Mükemmel değildi, ama birçok kişinin tasvir ettiği gibi bir felaket de değildi.

Beni etkileyen şey, futbol söyleminin sabırdan paniğe ne kadar çabuk atladığıydı.

Sık sık uzun vadeli projeler istediğimizden bahsediyoruz, ancak birçok taraftar, sonuçlar hemen ortaya çıktığında bu süreci destekliyor.

Bu yüzden Arsenal'in başlığı bende yankı uyandırdı.

Arteta'nın yolculuğu, her teknik direktörü sonsuza kadar tutmak için bir argüman olarak kullanılmamalı. Çoğu proje başarısız olur. Gerçek bu.

Ancak Arsenal bize şunu hatırlatıyor: Bir teknik direktör kulübün vizyonuna uyuyorsa, oyuncular mesajına inanıyorsa ve görünmeyen bir ilerleme varsa, sabır bazen ödüllendirilebilir.

Anahtar kelime "bazen"dir.

Her fırtına güneşli bir havaya yol açmaz.

Ama aynı şekilde, her fırtına geminin batacağı anlamına da gelmez.

Öğrendiğim bir şey varsa, o da futbol kararlarının kıskançlık tarafından yönlendirilmemesi gerektiğidir. Rakiplerin başarısı, sabır daha iyi bir seçenek olsa bile, genellikle hızlı hareket etme baskısı yaratır.

Bazen kulüpler, başkaları kazanıyor diye paniğe kapılır.

Bazen taraftarlar, başkaları daha hızlı ilerlediği için paniğe kapılır.

Oysa her kulübün kendi zaman çizelgesi vardır.

Bir Inter taraftarı olarak, sezonun başında birçok taraftarın Chivu'nun kovulmasını istediğini gördüm. Aylar sonra, aynı taraftarlar son zamanların en keyifli sezonlarından birini kutluyorlardı.

Futbol bana, belirsizliğin her zaman bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olmadığını hatırlattı.

Bazen bu sadece sürecin bir parçasıdır.

Ve yaşlandıkça, bu ikisi arasındaki farkı anlamanın ne kadar zor olduğunu daha iyi anlıyorum.

Zamanlamaya Güvenmek

Bu sezon bana öğrettiği bir şey varsa, o da futbolun nadiren düz bir çizgide ilerlediğidir.

Projeler başarıya ulaşmadan önce durur.

Oyuncular, patlama yapmadan önce ortadan kaybolur.

Teknik direktörler, kendilerini yeniden keşfetmeden önce bitmiş gibi görünürler.

Takımlar, döngüleri sona ermeden önce yenilmez görünür.

Ve taraftarlar, analistler ve yorumcular, bu sürenin çoğunu kendilerini bir sonraki adımın ne olacağını bildiklerine ikna etmeye çalışarak geçirirler.

Gerçek şu ki, futbol hâlâ muhteşem bir belirsizlik içinde.

Bu sezon bazı inançlarımı sorgulatırken, diğerlerini pekiştirdi. Bana sürecin önemli olduğunu, ama zamanlamanın da öyle olduğunu hatırlattı. Yapının önemli olduğunu, ama bireysel yeteneğin de öyle olduğunu. Eleştirmek kolaydır, ama anlamak çok daha zordur.

En önemlisi, bana bu oyuna neden aşık olduğumu hatırlattı.

Futbol her zaman en zeki insanları ödüllendirdiği için değil.

En iyi takımın her zaman kazandığı için değil.

Her sürecin haklı çıktığı için değil.

Çünkü futbol bizi sürekli şaşırtıyor.

Tam her şeyi anladığınızı düşündüğünüz anda, bir oyuncu, bir teknik direktör veya bir takım ortaya çıkıp size yeni bir şey gösterir.

Şimdi dikkatler Dünya Kupası'na yönelirken, en çok bunu bekliyorum.

Haklı çıkmak değil.

Fikirlerimin doğrulanmasını değil.

Sadece yine yeni bir şey öğrenmek.

Çünkü bu oyunu ne kadar uzun süre takip edersem, futbolu anlamanın nihai bir cevaba ulaşmakla ilgili olmadığını o kadar çok anlıyorum.

Daha iyi sorular sormaya devam edecek kadar meraklı kalmakla ilgili.



