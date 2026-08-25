Atlético Madrid, Arjantinli forvetin Barcelona'ya gitmesine izin vermeyi reddeden tutumunda ısrar ederken, oyuncunun aklında Katalan takıma transfer olmaktan başka bir şey bulunmaması nedeniyle Julian Alvarez'in geleceğine dair mücadele sürüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Atlético Madrid, Julian Alvarez nedeniyle karmaşık bir durum yaşıyor. Geçen pazar günü Riyad Air Metropolitano Stadı'nda dikkat çekici bir sahneye tanık olundu; takım taraftarlarının büyük çoğunluğu maçtan önce, maç sırasında ve sonrasında Arjantinli forvete yönelik ıslık çaldı. Oyuncu ise kulübün tavsiyesi üzerine soyunma odalarına giden tünele tek başına yöneldi ve bu durum, Madrid kulübü ile Arjantinli forvet arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdi.

Atlético, Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferini reddeden tutumunda ısrar ederken, "Örümcek" lakaplı forvetin aklında Barcelona'ya transfer olmaktan başka bir şey yok; oysa kulübü, ayrılış kapısını yalnızca Arsenal yönünde açıyor.

Başkanı Enrique Cerezo, İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil ve teknik direktörü Diego Pablo Simeone aracılığıyla asla geri adım atmayacağı kırmızı çizgileri belirleyen Atlético Madrid ile yalnızca Katalan formayı giymeyi arzu eden Julian Alvarez arasındaki mücadele sürüyor.

Alvarez, Barcelona forması giyme isteğini teyit etmeye devam ediyor; dün de TikTok uygulamasındaki bir hesap üzerinden verdiği bir işaretle hayalini beslemeyi sürdürdü.

Bir kullanıcı, iki gün önce, Arjantinli forvetin Barcelona forması giyerek Örümcek Adam'dan esinlenen meşhur gol sevincini gerçekleştirdiği bir görselin yer aldığı bir video paylaşmış, Alvarez ise dün bu paylaşımı beğenerek gönderiye tepki vermişti.

Bu hareket, hassas bir durumdan geçen bir oyuncunun niyetlerinin açık bir ilanı niteliğinde. Zira Alvarez, kulübün geçen şubat ayında kendisine verdiği sözü tutmamasının ardından Atlético Madrid içinde rahat hissetmediğini açıkça göstermişti. Kulüp, o dönemde, kendisini transfer etmek isteyen kulübün değerine uygun bir teklif sunması şartıyla, sezon sonunda istediği yere gitmesine izin vereceğini bildirmişti.

Atlético Madrid, bu durumun kendisine büyük zarar vererek son bulması riskiyle karşı karşıya; ister transfer döneminin oyuncunun takımdan ayrılmadan kapanmasıyla iyi bir maddi meblağ elde etme fırsatını kaybetmesi yoluyla, ister Alvarez'in motivasyonsuz bir şekilde kulüpte kalması ve takımın kendisinden beklediği seviyeyi sunmaması yoluyla.

Atlético Madrid şu anda yalnızca Julian Alvarez'i Arsenal'e yönlendirmek için harekete geçmeye çalışıyor.

Barcelona ise bu mücadeleyi izlerken, Hansi Flick ve Deco'nun istediği forvet olan Alvarez'i kadrosuna katmak için tüm seçeneklerini sonuna kadar tüketmek şeklindeki net hedefine sıkıca bağlı kalıyor. Alvarez, kulübün güçlendirdiği ve tüm kupalarda yarışmak için tasarladığı kadroya son ekleme olacak.

Barcelona, Alvarez'in Katalan formayı giyme hayalini gerçekleştirmek için yaptığı her şeyin farkında; bu nedenle 9 numara mevkisine başka bir forvet transfer etmeme riskini göze alsa dahi onu sonuna kadar bekleyecek.



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