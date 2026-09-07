"Şüpheli Fas planı": Senegal'den Regragui'ye saldırı

Bir Senegal sitesi, Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui'ye sert bir saldırı başlattı ve onu, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde görülen davada, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin akıbeti belirlenmeden önce kamuoyunu etkilemeye çalışmakla suçladı.

SeneNews sitesi, "2025 Afrika Uluslar Kupası finali: Spor Mahkemesi'nin kararı öncesi Walid Regragui'nin Senegal'e karşı şüpheli planları" başlıklı bir haber yayımladı; haberde Faslı teknik adamın son dönemdeki sık sık medyaya çıkmaları eleştirildi ve Regragui'nin medya aracılığıyla "Senegal'e karşı başka bir savaş" vermeye çalıştığı öne sürüldü.

Haberde, Regragui'nin geçtiğimiz günlerde Faslı bir dijital medya aracı üzerinden bir podcast'te göründüğü, ardından "Canal+" kanalındaki mevcut analistlik görevinden faydalanarak "Canal Football Club" programında konuştuğu belirtildi. Senegal sitesi, bu açıklamaların, Fas'ın kıta şampiyonluğunu kazanmaya daha layık taraf olduğu yönündeki bir anlatıyı pekiştirmeyi amaçladığını değerlendirdi.

Senegal sitesi ayrıca, Regragui'nin final maçındaki olaylar, Senegalli teknik direktör Pape Thiaw ve Senegal tarafının davranışları hakkında sık sık konuşarak, "Spor Mahkemesi'nin nihai kararı çıkmadan önce maça dair belirli bir imaj oluşturulmasına" katkıda bulunduğunu ekledi.

Regragui'ye "anlatı üretme" suçlaması

Senegal sitesi, Regragui'nin sık sık medyaya çıkmasının kamuoyunu etkilemeye yönelik bir strateji olduğunu ileri sürdü ve Faslı teknik adamın, maç sahada karara bağlandıktan sonra "kamuoyu nezdinde bir zafer" olarak nitelediği şeyi elde etmeye çalıştığını değerlendirdi.

Site ayrıca, Regragui'nin Senegalli teknik direktör Pape Thiaw'a kıyasla geniş bir medya alanına sahip olmasını eleştirdi ve "Canal+" ile yeni işinin, ona final maçındaki olaylara ilişkin Fas'ın bakış açısını sunmak için büyük bir platform sağladığını belirtti.

Buna karşılık haber, Regragui'nin maç öncesi Fas taraftarlarını Senegal Milli Takımı'na karşı yuhalama sesleri çıkarmaya ve kendi ülkesinin milli takımını desteklemeye çağırdığı önceki açıklamalarını hatırlattı ve bu çağrının finalin etrafındaki atmosferin gerginleşmesine katkıda bulunduğunu değerlendirdi.

Finalde ne oldu?

Senegal Milli Takımı, 18 Ocak 2026'da Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan maçta, uzatmaların başında Pape Gueye'nin kaydettiği golle uzatmaların ardından Fas'ı 1-0 yenmişti.

Final, orijinal sürenin son dakikalarında hakemin video yardımcı hakem teknolojisine başvurmasının ardından Fas lehine bir penaltı vermesiyle büyük bir krize sahne oldu; ancak Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın vuruşunu kurtardı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Emsalsiz bir karar

Dosya, Mart 2026'da beklenmedik bir şekilde gelişti; Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Temyiz Komitesi, Disiplin Komitesi'nin kararını iptal ederek Senegal Milli Takımı'nı finalde çekilme nedeniyle mağlup saymaya ve Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 84. maddesine dayanarak maçın sonucunu Fas lehine 3-0 kabul etmeye karar verdi.

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Bu, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun, ocak ayında Senegal Federasyonu'na ve bir dizi oyuncu ile yetkiliye yaptırımlar uygulayan, ayrıca Senegal teknik direktörü Pape Thiaw'a spor ahlakına, dürüstlüğe aykırı ve futbolun imajına zarar verici olarak değerlendirilen bir davranış nedeniyle beş resmi maç men cezası veren ve 100 bin dolar para cezası kesen Disiplin Komitesi'nin kararına itiraz etmesinin ardından geldi.

Senegal "CAS"a başvuruyor

Senegal Federasyonu kararı reddetti ve 25 Mart 2026'da Afrika Konfederasyonu ile Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmen temyiz başvurusunda bulundu; "CAF" kararının iptal edilmesini ve Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu sayılmasını talep etti.

Spor Mahkemesi, 24 Temmuz 2026'da, davaya ilişkin duruşmanın İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde 8 Ekim 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Dolayısıyla, "CAF" Temyiz Komitesi'nin Fas'ı idari olarak şampiyon ilan etme kararına rağmen, dava henüz nihai olarak sonuçlanmış değil.

Afrika futbolu "CAS"ın son sözünü beklerken, Senegal sitesi Regragui'nin medya hamlelerinin kamuoyunu etkileme çabası kapsamında geldiğini değerlendiriyor; Fas tarafı ise "CAF" kararının davadaki konumuna itibarını iade ettiğinde ısrar ediyor.

Sonuç olarak, son yılların en tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finallerinden birinin akıbetini belirleyecek olan son söz, Spor Mahkemesi'ne ait olacak.

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