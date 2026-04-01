Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025
Abobakr El Mokadem

"Süper transfer"... Real Madrid, savunmasını güçlendirmek için birinci tercihini belirledi

Alaba, bu sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor

Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, Real Madrid'in önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmak üzere seçkin bir savunma oyuncusu belirlediği belirtildi.

Real Madrid'in savunmasını güçlendirme olasılığını değerlendirdiği bir sır değil. Takım şu anda beş defans oyuncusuna sahip (Militão, Hojlund, Asensio, Rüdiger ve Alaba), ancak son ikisinin sözleşmeleri 30 Haziran'da sona eriyor. Alman oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, Alaba'nın sezon sonunda ayrılması neredeyse kesin. 

"Mundo Deportivo" gazetesi, son aylarda Real Madrid'de adı geçen isimler listesinden (Obamekanou, Saliba, Schlotterbeck...) Liverpool'dan İbrahima Konaté'nin, hedef listesinin en başında yer aldığını belirtti.

Bunun temel nedeni, Konaté'nin henüz Liverpool ile sözleşmesini yenilememiş olmasıdır. Son yıllarda Alaba ve Rüdiger'de olduğu gibi, Real Madrid'e bedelsiz transfer olacak olması, kulüp için son derece önemli bir faktördür, zira bu transfer için herhangi bir para harcamak zorunda kalmayacaklar. 

26 yaşındaki İbrahima Konaté, Sochaux Gençlik Akademisi'nde yetişti ve yeteneklerini RB Leipzig'de geliştirdi. Liverpool ile Premier Lig'de beş sezon geçirdi ve en üst seviyede oynadı. 

1,94 metre boyu ve fiziksel özellikleri onu geçilmesi zor bir savunma oyuncusu yapıyor. Liverpool'daki takım arkadaşı Virgil van Dijk kadar pas becerisi olmasa da, genellikle bu durumları nispeten kolay bir şekilde çözüyor. 

Bu nedenle, şu andan itibaren önümüzdeki birkaç ay boyunca geleceği de performansına bağlı olacak, çünkü Liverpool'da kalmayacak gibi görünüyor. İster Real Madrid ister başka bir takımla sözleşme imzalarsa, bu dönemde, Dünya Kupası da dahil olmak üzere, elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek.

(Ayrıca okuyun)... Real Madrid, Haaland konusunda tereddütlü... Liverpool'un forvetini transfer etmeyi tercih ediyor

