Süper Lig tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu kimdir? Ne zaman attı? Hangi takıma attı?

Yıldız golcü, attığı birçok golün yanı sıra rekorlarıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye Süper Lig tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu, Türk futbol tarihinin en iyi golcülerinden birisi olan Tanju Çolak’tır.

Tarihler; 1992-93 sezonunu gösterdiğinde o dönem Fenerbahçe’de oynayan Tanju Çolak, Karşıyaka’yı 7-1 yendikleri mücadelede, İzmir ekibinin kalesine aynı maçta tam 6 gol bırakmayı başardı.

Karşıyaka maçında tarihe geçen Tanju, o tarihten bu yana Süper Lig tarihinde 6 golle bir maçta en fazla gol atan futbolcu olma rekorunu da elinde bulunduruyor.

Rekortmen golcü ayrıca, Türkiye Süper Ligi’nde 2 farklı maçta 5 gol atmayı başararak ne kadar iyi bir golcü olduğunu kanıtladı. Tanju; Galatasaray’de oynadığı dönemde 1989-90 sezonunda Adanaspor’a 5 gol atarken 1990-91 sezonunda ise Aydınspor ağlarına da 5 gol bıraktı.

Galatasaray’ın efsane oyuncularından birisi olan Tanju’nun, bir maçta 6 gol atarak Süper Lig tarihinin bir maçta en fazla gol atan futbolcu rekorunu Fenerbahçe formasıyla kırması da dikkate değer başka bir ayrıntı...

Süper Lig tarihinde bir maçta beş gol atan oyuncular ise Mario Balotelli, Alex De Souza, Mario Jardel, Cenk İşler ve Şota Arveladze olarak kayıtlara geçti.