Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma umudu gelecek yıllara kalırken şampiyon olacak takım turnuvada kaç ön eleme oynayacak?

Türk futbolunun son yıllarda Avrupa arenasındaki başarısızlığıyla birlikte kulüplerimiz artık daha fazla ön eleme oynamak zorunda kalacak.

27 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilemeyen Süper Lig, gelecek sezon da bu riskle karşı karşıya.

Peki, Süper Lig şampiyonu, 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Kaç ön eleme oynanacak?

Takımların son 5 sezonda elde ettiği puanları baz alan UEFA, gelecek yıllarda hangi ülkeden, kaç takımın turnuvaya katılabileceğini belirliyor.

Türkiye ise son 4 sezon Avrupa'da pek iyi günler geçirmedi ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan ekip gönderemedi. Eğer sezonu ilk 10'da tamamlayabilseydi 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilirdi.

Serie A'da Juventus'a 10 puan silme cezasının verilmesiyle birlikte Inter'in ligde ilk dörde girmesi kesinleşti. Böylece 2022/23 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara katılım hakkı elde edebilmesi için 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.

Sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Süper Lig şampiyonu, 25-26 Temmuz tarihlerinde ilk rakibini saf dışı etmeye çalışacak.