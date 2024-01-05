Fatih Terim, Süper Lig devinde forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istedi ancak beklediği yanıtı alamadı.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos ile anlaştı. Yeşil-beyazlı kulübe 1.5 yıllık imza atan tecrübeli hoca, ilk maçına çıktı.

Panathinaikos, Fatih Terim yönetimindeki ilk maçta evinde PAS Giannia'yı konuk etti. Yunan devi, rakibini Ioannidis ve Vilhine'nın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Fatih Terim'e ret!

Bu arada transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Fatih Terim, Trabzonspor'un yıldızı Anastaisos Bakasetas'ı gözüne kestirmişti.

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Tecrübeli teknik direktör, Yunan yıldızı memleketine geri döndürmek istedi ancak başarılı olamadı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Bakasetas, Panathinaikos'un teklifini reddetti.

Üst düzey liglerde oynamak istiyor

Trabzonspor ile kontratı sezon sonu bitecek olan orta sahanın hedefi ise ülkesinde oynamak değil. Yunan basınına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi üst düzey Avrupa liglerinde forma giymek istiyor.

Yıldız futbolcu için son olarak Beşiktaş da devreye girdi.