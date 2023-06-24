Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş, Inter'in yıldız futbolcusu için transfer yarışına girdiler.

Süper Lig'i lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Ancak bu transfer yarışında, karşısında ezeli rakibi Beşiktaş var.

İki dev ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halindeler, ancak bir takımın bu transferde biraz daha ön planda olduğu aktarılıyor.

Ne söylendi?

İtalyan basından Nico Schira'ya göre; hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Inter'in yıldız stoperi Danilo D'Ambrosio ile ilgileniyor.

Inter ile sözleşme yenilemek istemeyen 34 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giyebileceği bir ekibin yolunu tutmak istiyor.

D'Ambrosio için Fenerbahçe'nin daha fazla istekli olduğu ve bu transfer yarışında Beşiktaş'ın önünde olduğu ifade ediliyor.

İtalyan stoper, savunmanın ortasında ve savunmanın sağ kenarında oynayabilme becerisine sahip...

34 yaşındaki D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana Inter formasını giyiyor ve bu sezon oynadığı 24 maçta, takımına 2 asistlik fayda sağladı.