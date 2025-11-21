Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig'de kış transfer dönemine yaklaşırken dev takımlar da transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Premier Lig devi Manchester United'da oynayan Altay Bayındır'a sürpriz bir talip çıktı.

Transfer haberleri yavaş yavaş ortaya çıkarken Altay Bayındır iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul devinin, ocak ayında millî kaleci için hamle yapacağı aktarıldı.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Altay ile ilgilenen İstanbul devi ise Beşiktaş. Siyah-beyazlı kulübün, Altay Bayındır'ı kiralamak için ocak ayında Manchester United'ın kapısını çalacağı bildirildi. Altay bu teklife sıcak bakması halinde eski kulübü Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atmış olacak.

Performansı

Altay Bayındır, 2023 yılında 5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Millî eldiven, İngiliz deviyle 17 maça çıkarken 3 maçta kalesini gole kapattı.

Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki millî kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak dikkat çekiyor.