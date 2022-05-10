Erling Haaland, inanılmaz bir yükselişle çok kısa bir sürede Molde'de çok fazla bilinmeyen bir futbolcudan Borussia Dortmund’da küresel bir süper yıldıza dönüştü.

Bu yükseliş, Avusturya'da Red Bull Salzburg ile verimli bir dönem aracılığıyla sadece iki yıl içinde tamamlandı ve Almanya'da dikkate değer standartlarını koruyan üretken yıldızın bir tavanı yok.

Oynadığı günlerde, Manchester City ve Leeds United'ı temsil eden babası Alf Inge’yi gölgede bıraktı ve şu anda gezegendeki en tanınan ve pazarlanabilir yeteneklerden birisi.

GOAL bir göz atıyor...

Ocak 2022 itibarıyla, Haaland'ın Dortmund’dan aldığı net maaşının 12 milyon Dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Haaland, Aralık 2019'da Dortmund'a katıldı ve Bundesliga deviyle dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

BVB ile unutulmaz bir süre boyunca onun için yeni şartlar tartışıldı ve yıldız oyuncu, sözleşmesindeki 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyen Manchester City ile anlaştı.

Erling Haaland ne kadar kazanıyor?

Norveçli golcünün, Dortmund’dan haftada 132.000 Euro kazandığı belirtilirken yıllık bazda ise 9 milyon Dolar gelir elde etti.

Molde'de öne çıkmaya başladığında hafta sadece 60 sterlin kazandığı ve bu koşulların Red Bull Salzburg'da haftada yalnızca 20.000 sterline yükseldiği biliniyor.

Manchester City; Real Madrid ve Barcelona’nın da istediği yıldız oyuncunun transfer yarışını kazandı ve golcüye yaklaşık olarak 41 milyon Dolar ödeyecek.

Norveçli golcü, en çok kazananlar listesinde Lionel Messi ve Neymar’ı yakalayacak.

Erling Haaland'ın transfer değeri ne kadar?

Norveçli futbolcu, dünya futbolunda en çok aranan yeteneklerden biri olarak ün kazanmasına rağmen, Manchester City tarafından 75 milyon Euro’ya transfer edildi.

City, Norveçli oyuncunun 75 milyon Euro’luk bonservis bedelini peşin olarak ödedi ve diğer rakiplerin önüne geçti.

Erling Haaland transferi hakkındaki haberler nasıl ve hangi sponsorluk anlaşmaları yapılıyor?

Nike, Haaland'ın öne çıktığını gördükten sonra ilk krampon sponsorluk anlaşmasını yaptı, ancak bu anlaşmanın Ocak 2022'de sona ereceği söyleniyor.

Dortmund ve Manchester City'nin sponsorlarından birisi olan Puma’nın, Norveçli futbolcuyla anlaşma yapmak için kazançlı bir teklif hazırladığı konuşulurken, birçok kişi Mart 2022'de bir sosyal medya gönderisini Adidas ile yapılan bir anlaşmaya işaret olarak değerlendirdi.

Çünkü Haaland, üç şeritli bir kapüşon giyiyordu.

Haaland ayrıca, Samsung Norge'nin marka elçisi olurken Mayıs 2021'de Kaliforniya merkezli spor teknolojisi şirketi Hyperice'e yatırım yaptı ve onların da elçisi oldu.

Sıralamasının yükselmeye devam ettiği EA Sports'un FIFA video oyunu serisinde önemli bir yer tutuyor ve 2021 için FIFPRO World XI'de seçildi.

Erling Haaland'ın kaç sosyal medya takipçisi var?

Norveçli futbolcu, sosyal medyada aktif ve birden fazla platformda milyonlarca takipçi tarafından izleniyor.

Facebook'ta 13 milyon takipçisi var ve her gönderisinde binlerce beğeni alıyor.

Twitter’da ise 1,7 milyon takipçiye sahip ve düzenli olarak video içeriği yayımlıyor.

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Haaland'ın en fazla takipçisi, 15,3 milyon kişiyle Instagram’da bulunuyor ve bu da demek oluyor ki Norveçli yıldız, ilişkili olduğu markaları tanıtmaya başlarsa potansiyel kazancını artırabilir.

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