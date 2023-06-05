Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş ikincilik yarışında ikili averajda kim önde? Beşiktaş ikinci olabilir mi?

2022/23 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından kim ikinci olabilir?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından Beşiktaş taraftarları ikincilik şansı için hesap kitap defterini açtı. 2022-23 sezonunda Süper Lig'de kim ikinci olacak merakla beklenirken nihai sonucu son hafta maçı belirleyecek. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda ikincilik koltuğu için kıyasıya bir yarış var.

Peki Beşiktaş ikinci olabilir? Süper Lig'de ikili averaj var mı? Beşiktaş ile Fenerbahçe arasından ikili averajda kim önde? Gelin aklınızı karmakarışık yapan tüm soruların cevaplarına GOAL Türkiye ile bakalım.

Süper Lig'de ikili averaj var mı?

Süper Lig'de iki takımında eşit puana sahip olması halinde ikili averaj sistemi devreye giriyor. Bu durumda iki takım arasında o sezon oynanan maçlara bakılarak üstün olan takım belirleniyor. İki takımın kendi aralarında oynadığı maçlarda puan eşitliği söz konusuysa bu maçlardaki gol averajı göz önüne alınıyor. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından ikili averajda kim üstün?

Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile eşitledi. Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinde 3-0 mağlup oldu ve 77 puanda kaldı.

Beşiktaş şu anda üçüncü sırada yer alsa da iki takımın sezonu eşit puanla bitirmeleri halinde ikili averaj sistemi göz önüne alınacak. Bu durumda da ikili averajda üstün durumda olan Beşiktaş ikincilik koltuğuna yerleşecek. İki takım arasında 2 Ekim 2022 tarihinde oynanan ilk mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçı ise 4-2'lik skorla Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş veya Fenerbahçe nasıl ikinci olur?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasındaki rakibi Gaziantep FK deprem felaketinin ardından ligden çekildiği için sarı-lacivertliler otomatik olarak üç puanı hanesine yazdıracak. Beşiktaş ise Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a karşı mücadele verecek. Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçından 3 puan çıkarmaları halinde ikinci olacak. Ancak Beşiktaş puan kaybederse Fenerbahçe ikinci olacak.