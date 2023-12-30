Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Kupa maçına çıkmama kararından sonra Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama geldi.

Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da oynanacaktı

Mustafa Kemal Atatürk pankartlarına ve tişörtlerine izin verilmedi

Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama geldi

NE OLDU? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin, oyuncuların sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve pankartlarıyla çıkmasına izin vermemesi sonucu ertelendi. Mustafa Kemal Atatürk'e izin verilmemesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkenin kurucusuna saygısızlık olarak gören Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan'dan ayrılarak yurda döndü.

NE SÖYLENDİ? Yaşanan krizin ardından Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama maçın organizatör şirketi olan Riyadh Season'dan geldi: "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz."

"Maçın, herhangi kapsam dışı bir slogan olmaksızın, uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantılarında Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için, uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maçta da yönetmeliklere uyulması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri..."

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

BÜYÜK RESİM: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu konuda yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası resmi açıklama yapıldı ve maçın ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları, konakladıkları otellerden ayrılıp havalimanına geçti. Galatasaray, ise İstanbul Havalimanı'na saat 05.30 sularında iniş yaptı.