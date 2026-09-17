Sundowns, Suudi Al Ahli karşısında 3 hücum silahını kaybetti

Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns, Kulüpler Kıtalar Kupası kapsamında oynanacak Afrika, Asya ve Pasifik Kupası maçında Al Ahly ile yapacağı yaklaşan karşılaşmada üç oyuncusunun hizmetlerinden yoksun kalacak.

Güney Afrika ekibi, Afrika ve Asya şampiyonlarını bir araya getirecek merakla beklenen maçta cumartesi günü Al Ahly ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak Sundowns saflarında, bazı oyuncuları müsabakadan uzaklaştıran sakatlıklar nedeniyle etkili yokluklar söz konusu.

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Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesinin öne çıkardığına göre, Juliso Modau geçen ay lig maçlarının birinde aşil tendonunda tam kopma yaşaması nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bu sakatlık, oyuncuyu önümüzdeki dönemde takımla birlikte oynamaktan alıkoyacak.

Modau'nun yokluğu, özellikle oyuncunun takımın savunma hattının önemli isimlerinden biri olması nedeniyle Sundowns için bir darbe niteliğinde. Ancak teknik ekip, bu yokluğu telafi etmek ve Al Ahly karşısında uygun bir alternatif hazırlamakla yükümlü olacak.

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Ayrıca Sundowns'ın savunmacısı Keanu Cupido, omuz ameliyatına bağlı uzun süreli bir sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacak. Oyuncu, takımla birlikte oynamaktan uzak bir şekilde iyileşme sürecine devam edecek.

Ona, geçen temmuz ayından bu yana yaşadığı omuz sakatlığından muzdarip olan Brezilyalı forvet Arthur Sales de eklenirken, Sundowns beklenen Al Ahly maçında hücum seçeneklerinden birinden mahrum kalacak.

Bu yokluklar, Sundowns'ın sezona güçlü bir başlangıç yaptığı bir dönemde geliyor. Ekip, iç lig müsabakalarında zirveye yerleşmesinin yanı sıra MTN8 Kupası finaline de yükseldi.

Güney Afrika ekibini, Al Ahly maçının ardından "Güney Afrika Klasiği" olarak adlandırılan ve önümüzdeki 10 Ekim tarihinde oynanması planlanan Orlando Pirates karşısında bir başka sınav bekliyor. Bu, iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olacak.

Sundowns güçlü başlangıcını sürdürmeye çalışırken, Kulüpler Kıtalar Kupası müsabakaları kapsamında özel bir öneme sahip olan Al Ahly maçında üç oyuncusunun yokluğuyla başa çıkmak zorunda kalacak.