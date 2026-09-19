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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sundowns şoku sonrası Posecki, Suudi Arabistan Al Ahli'den ayrılacak mı?

Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Hollanda

Süregelen tartışma

Son saatlerde, Hollandalı teknik direktör Marino Pusić'in geleceği etrafında büyük bir tartışma hâkim oldu. Bu tartışma, Suudi Al Ahli ile Kıtalar Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Güney Afrika ekibi Sundowns'a karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yaşandı.

Ayrıca oku: Analiz: Al Ahli kendini öldürdü, Sundowns ise Pusić'in felaketlerinden yararlandı!

Al Ahli taraftarları son saatlerde, Pusić yönetimindeki takımın performansına yönelik öfkesini dile getirerek, yönetimin Hollandalı teknik direktörden kurtulması gerektiğini talep etti.

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"Nadina" programının aktardığına göre yönetim, son günlerde söylendiği gibi Pusić'i görevden almayı hiçbir şekilde düşünmüyor ve ona daha fazla güven vermeye çalışıyor.

Kulüp yönetimi, özellikle Pusić'in takımı yönetmek için yeterli süreyi bulamadığı göz önüne alındığında, görevden almada acele etmekten çekiniyor; zira teknik direktör, takımın başına sezon başlamadan yalnızca birkaç gün önce geçmişti.

Al Ahli son derece zor bir dönem yaşıyor; ligde 3 mağlubiyet aldı ve Kıtalar Kupası'na veda etti. Bu da sürekli bir öfke ve endişe haline yol açtı.


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