Son saatlerde, Hollandalı teknik direktör Marino Pusić'in geleceği etrafında büyük bir tartışma hâkim oldu. Bu tartışma, Suudi Al Ahli ile Kıtalar Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Güney Afrika ekibi Sundowns'a karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yaşandı.

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Al Ahli taraftarları son saatlerde, Pusić yönetimindeki takımın performansına yönelik öfkesini dile getirerek, yönetimin Hollandalı teknik direktörden kurtulması gerektiğini talep etti.

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"Nadina" programının aktardığına göre yönetim, son günlerde söylendiği gibi Pusić'i görevden almayı hiçbir şekilde düşünmüyor ve ona daha fazla güven vermeye çalışıyor.

Kulüp yönetimi, özellikle Pusić'in takımı yönetmek için yeterli süreyi bulamadığı göz önüne alındığında, görevden almada acele etmekten çekiniyor; zira teknik direktör, takımın başına sezon başlamadan yalnızca birkaç gün önce geçmişti.

Al Ahli son derece zor bir dönem yaşıyor; ligde 3 mağlubiyet aldı ve Kıtalar Kupası'na veda etti. Bu da sürekli bir öfke ve endişe haline yol açtı.



