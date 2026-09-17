Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'un kalecisi Ronwen Williams, Kıtalararası Kulüpler Kupası kapsamında Afrika, Asya ve Pasifik maçında cumartesi akşamı oynanacak Al Ahli karşılaşmasını zorlu olarak nitelendirerek, Suudi takım karşısında konsantrasyona ve hata yapmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Güney Afrikalı milli kaleci, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) resmi sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Al Ahli gibi, üst üste iki yıl Asya şampiyonu olmuş bir takımla karşılaşmak harika, bu yüzden onun karşısındaki görevimiz son derece zor olacak, konsantre olmalı ve hata yapmamalıyız."

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Williams sözlerine şöyle devam etti: "Üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonu olan bir takım karşısında maç zor olacak. Al Ahli, son Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarıyla oynamış Brezilyalı Roger Ibanez, Türk Merih Demiral, İngiliz Ivan Toney ve Senegalli Edouard Mendy gibi bir grup seçkin oyuncuya sahip."

Sundowns'un kalecisi, Al Ahli'nin kalecisi olan hemşehrisi Senegalli Edouard Mendy ile karşılaşacak olmasına da değinerek, meslektaşının geçmiş yıllar boyunca Afrika kıtasında ortaya koyduğu kariyere olan hayranlığını dile getirdi.

Williams, Mendy hakkında şunları söyledi: "Mendy'nin ortaya koyduğu muhteşem kariyere hayranım, kariyeri boyunca onu yakından takip ettim, ancak daha önce ona karşı oynama fırsatım olmadı. Yine de kariyerini izledikten ve Senegal Milli Takımı ile birçok başarıya imza attığını gördükten sonra onu çok iyi tanıyorum."

Williams'ın açıklamaları, Sundowns ile Al Ahli'yi bir araya getirecek beklenen karşılaşma öncesinde geldi. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu maçta, taraflardan her biri tur atlama biletini kapmayı ve Kıtalararası Kulüpler Kupası'ndaki yoluna devam etmeyi hedefliyor. Küresel nitelik taşıyan bu Afrika karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor.