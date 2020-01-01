Sumudica'nın uykusunu kaçıran teklif

Gaziantep FK'nin Rumen çalıştırıcısı, Avrupa'dan aldığı cazip teklif nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini açıkladı.

Süper Lig'de oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeyi başaran Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, önümüzdeki hafta takımdaki geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini söyledi.

Ülkesinde katıldığı Digisport yayınında konuşan Rumen teknik adam, "Maddi açıdan çok cazip, baş döndürücü bir teklif aldım. Geceleri nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Gaziantep'teki geleceğim bu hafta içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Son dönemde adı 'yle de anılan Sumudica, kendisine yapılan teklifin Avrupa ve Körfez ülkelerinden geldiğini de söyledi.