Sumudica: Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık

Son dakikada Göztepe deplasmanından 1 puanı kurtaran Gaziantep'te teknik direktör Sumudica maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında son dakikada bulduğu golle beraberliği yakalayan Gaziantep'te teknik direktör Sumudica rakiplerinden iyi oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu taraftarı hak ediyor bu takım. , bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ve futbolcular, maçtan önce tribündeki taraftarlara baklava ikramında bulundu.

Daha fazla takım

Müsabakanın son bölümünde iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.