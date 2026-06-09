Voetbal International ile yapılan kapsamlı röportajdan anlaşıldığı üzere, Crysencio Summerville çıtayı oldukça yükseğe koyuyor. Hollanda milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanan kanat oyuncusu, bir süredir bir şef aşçı çalıştırdığını açıkladı.

Summerville, kendisine sözde "Team Summerville" sorulduğunda gülümsüyor. "Ha, Team Summerville, ne güzel bir terim, bunu kullanacağım. Gerçekten de farklı alanlarda uzmanlarla çalışıyorum," diyor Oranje'nin hızlı kanat oyuncusu röportajda.

Küme düşen West Ham United'ın forveti ardından açık sözlü davranıyor: "Kendi fizyoterapistim, iş danışmanlarım, bir medya ekibim ve bir şefim var. Hepsi de benim tamamen futbola odaklanabilmemi ve en iyi şekilde hazırlanabilmemi sağlayan insanlar."

Summerville, yemeklerini hazırlayan bir uzmanı istihdam etmesini hiç de garip bulmuyor. "Beslenme, bir üst düzey sporcu için çok önemlidir. West Ham'da oynamaya başladığımda onu işe aldım. Haftada üç gün evimizin mutfağında çalışıyor. Örneğin, şef maçlardan sonra benim için toparlanma yemekleri ve shake'ler hazırlıyor."

Summerville'e göre menü, haftanın her anında vücudunun ihtiyaçlarına göre tamamen uyarlanmış. "Giderek daha iyi bir oyuncu olmama yardımcı olabilecek her şeyi değerlendirmek istiyorum," diyor mücadeleci ve son derece hırslı Hollanda milli takım oyuncusu.

"Leeds United'da oynadığım dönemde de takımımda maç görüntülerini analiz ettiğim biri vardı. West Ham United'da ise bunu kulübün uzmanlarıyla yapıyordum. Böylece her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum," diyor İngiltere'de forma giyen Hollandalı forvet.

Summerville'in Pazar günü, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk rakibi Japonya karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Cezayir ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçlarında ona ilk 11'de yer verdi ve güvenini gösterdi.