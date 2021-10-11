"Süper Lig'in en iyi 10 numarası Belhanda"

Tecrübeli futbolcu, Younes Belhanda'yı Süper Lig'de Mesut Özil, Alex Teixeira ve Anastasios Bakasetas'ın önüne koyuyor.

Konyasporlu Serdar Gürler, Younes Belhanda'nın 'özel bir yetenek' olduğunu düşünüyor.

Galatasaray'da Mart ayında kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilen Belhanda yeni sezona gözlerini Adana Demirspor'da açtı.

31 yaşındaki oyuncu 5 kez forma giydiği yeni kulübünde henüz skor üretemedi fakat Serdar Gürler, Belhanda'nın Türkiye'nin en iyisi olduğunu düşünüyor.

Serdar Gürler ne söyledi?

Konyaspor kulübünün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Serdar Gürler şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün Belhanda ile oynamak isterim. Bence Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Bütün maçları izlerim.

Belhanda bir maçta 10 tane top kaybetsin öne oynayarak, 2 tane geçerse karşı karşıya pozisyon oluyor. Özel yetenek, zarif bilekler"

Serdar Gürler, Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil hakkında ise şu şekilde konuştu:

"Kendisine de söyledim Göztepe-Galatasaray maçında ona duyduğum saygıyı. Mesut Ağabey yeni geldi. Dünya yıldızı.

Onun için şu anda bir şey diyemem. 10 yıldır ben bu ligde oynuyorum. Gördüğüm en iyi 10 numara Belhanda."

"Şampiyonluğa yakın taraf Trabzonspor"

"Bizim gibi Trabzonspor da namağlup. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında açık ara 1 numaralı favori olduğunu düşünüyorum"

"Messi, Allah'tan gelen bir yetenek. Ne kadar çalışırsanız çalışın onun seviyesine gelemezsiniz. Ronaldo'nun çalışma yeteneği var. Onun kadar çalışanı görülmedi. Adam robot gibi. Hayatını futbola adayan bir efsane"

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