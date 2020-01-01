Transfer

Süper Lig'de yapılan tüm son gün transferleri

Goal Türkiye
Son güncelleme
Yorum()
Rashid Ghezzal Besiktas Transfer
Depo Photos
Süper Lig'de transferin son gününde takımlar kadrolarını takviye etmeye devam etti. İşte o transferler...

Ahmet Çalık

Ahmet Calik Konyaspor

Ayrıldığı kulüp: Galatasaray

Gittiği kulüp: Konyaspor

Transfer bedeli: Bedelsiz

Vitor Hugo

Vitor Hugo Palmeiras

Ayrıldığı kulüp: Palmeiras

Gittiği kulüp: Trabzonspor

Transfer bedeli: 3.2 milyon euro

Kevin Mirallas

Kevin Mirallas Gaziantep FK

Ayrıldığı kulüp: Royal Antwerp

Gittiği kulüp: Gaziantep FK

Transfer bedeli: Bedelsiz

Mathieu Dossevi

Mathieu Dossevi Denizlispor

Ayrıldığı kulüp: Toulouse

Gittiği kulüp: Denizlispor

Transfer bedeli: Bedelsiz

İsmail Köybaşı

İsmail Koybasi Granada

Ayrıldığı kulüp: Granada

Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor

Transfer bedeli: Bedelsiz

Manuel Fernandes

manuel fernandes 05102020

Ayrıldığı kulüp: Krasnodar

Gittiği kulüp: Kayserispor

Transfer bedeli: Bedelsiz

Olcay Şahan

Olcay Sahan Denizlispor 2019-2020

Ayrıldığı kulüp: Denizlispor

Gittiği kulüp: Yeni Malatyaspor

Transfer bedeli: Bedelsiz

Amedej Vetrih

Amedej Vetrih

Ayrıldığı kulüp: Çaykur Rizespor

Gittiği kulüp: Gaziantep FK

Transfer bedeli: Bedelsiz

Giuliano

Giuliano Al Nassr

Ayrıldığı kulüp: Al Nasr

Gittiği kulüp: Başakşehir

Transfer bedeli: Bedelsiz

Murat Sağlam

Murat Saglam Fenerbahce

Ayrıldığı kulüp: Fenerbahçe

Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor

Transfer bedeli: Kiralık

Alpay Çelebi

Alpay Celebi Alanyaspor

Ayrıldığı kulüp: Beşiktaş

Gittiği kulüp: Alanyaspor

Transfer bedeli: Kiralık

Onur Bulut

onur bulut alanyaspor 03122019

Ayrıldığı kulüp: Alanyaspor

Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor

Transfer bedeli: Kiralık

Dusan Jovancic

Dusan Jovancic - Red Star Belgrade

Ayrıldığı kulüp: Kızılyıldız

Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor

Transfer bedeli: 400 bin euro

Dimitrios Pelkas

Dimitrios Pelkas Fenerbahçe

Ayrıldığı kulüp: PAOK

Gittiği kulüp: Fenerbahçe

Transfer bedeli: 1.6 milyon euro

Endri Cekici

Endri Cekici

Ayrıldığı kulüp: NK Olimpija

Gittiği kulüp: Ankaragücü

Transfer bedeli: 200 bin euro

Kemal Ademi

Kemal Ademi Fenerbahçe İmza

Ayrıldığı kulüp: Basel

Gittiği kulüp: Fenerbahçe

Transfer bedeli: Açıklanmadı

Diego Perotti

Diego Perotti Fenerbahçe

Ayrıldığı kulüp: Roma

Gittiği kulüp: Fenerbahçe

Transfer bedeli: Bedelsiz

Rachid Ghezzal

Rashid Ghezzal Besiktas Transfer

Ayrıldığı kulüp: Leicester City

Gittiği kulüp: Beşiktaş

Transfer bedeli: Kiralık

Deniz Türüç

deniz turuc basaksehir 05102020

Ayrıldığı kulüp: Fenerbahçe

Gittiği kulüp: Başakşehir

Transfer bedeli: Kiralık

Leo Schwechlen

Leo Schwechlen Goztepe

Ayrıldığı kulüp: -

Gittiği kulüp: BB Erzurumspor

Transfer bedeli: Bedelsiz

Kapat