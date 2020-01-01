Süper Lig'de yapılan tüm son gün transferleri
Ahmet Çalık
Ayrıldığı kulüp: Galatasaray
Gittiği kulüp: Konyaspor
Transfer bedeli: Bedelsiz
Vitor Hugo
Ayrıldığı kulüp: Palmeiras
Gittiği kulüp: Trabzonspor
Transfer bedeli: 3.2 milyon euro
Kevin Mirallas
Ayrıldığı kulüp: Royal Antwerp
Gittiği kulüp: Gaziantep FK
Transfer bedeli: Bedelsiz
Mathieu Dossevi
Ayrıldığı kulüp: Toulouse
Gittiği kulüp: Denizlispor
Transfer bedeli: Bedelsiz
İsmail Köybaşı
Ayrıldığı kulüp: Granada
Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor
Transfer bedeli: Bedelsiz
Manuel Fernandes
Ayrıldığı kulüp: Krasnodar
Gittiği kulüp: Kayserispor
Transfer bedeli: Bedelsiz
Olcay Şahan
Ayrıldığı kulüp: Denizlispor
Gittiği kulüp: Yeni Malatyaspor
Transfer bedeli: Bedelsiz
Amedej Vetrih
Ayrıldığı kulüp: Çaykur Rizespor
Gittiği kulüp: Gaziantep FK
Transfer bedeli: Bedelsiz
Giuliano
Ayrıldığı kulüp: Al Nasr
Gittiği kulüp: Başakşehir
Transfer bedeli: Bedelsiz
Murat Sağlam
Ayrıldığı kulüp: Fenerbahçe
Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor
Transfer bedeli: Kiralık
Alpay Çelebi
Ayrıldığı kulüp: Beşiktaş
Gittiği kulüp: Alanyaspor
Transfer bedeli: Kiralık
Onur Bulut
Ayrıldığı kulüp: Alanyaspor
Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor
Transfer bedeli: Kiralık
Dusan Jovancic
Ayrıldığı kulüp: Kızılyıldız
Gittiği kulüp: Çaykur Rizespor
Transfer bedeli: 400 bin euro
Dimitrios Pelkas
Ayrıldığı kulüp: PAOK
Gittiği kulüp: Fenerbahçe
Transfer bedeli: 1.6 milyon euro
Endri Cekici
Ayrıldığı kulüp: NK Olimpija
Gittiği kulüp: Ankaragücü
Transfer bedeli: 200 bin euro
Kemal Ademi
Ayrıldığı kulüp: Basel
Gittiği kulüp: Fenerbahçe
Transfer bedeli: Açıklanmadı
Diego Perotti
Ayrıldığı kulüp: Roma
Gittiği kulüp: Fenerbahçe
Transfer bedeli: Bedelsiz
Rachid Ghezzal
Ayrıldığı kulüp: Leicester City
Gittiği kulüp: Beşiktaş
Transfer bedeli: Kiralık
Deniz Türüç
Ayrıldığı kulüp: Fenerbahçe
Gittiği kulüp: Başakşehir
Transfer bedeli: Kiralık
Leo Schwechlen
Ayrıldığı kulüp: -
Gittiği kulüp: BB Erzurumspor
Transfer bedeli: Bedelsiz