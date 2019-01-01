Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 2. hafta maçları 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş - Göztepe maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Süper Lig
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
TFF 1. Lig
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor - Adana Demirspor: Ramazan Keleş
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü - Osmanlıspor: Hakan Ceylan
21.45 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
21.45 Altınordu - Fatih Karagümrük: Turgut Doman
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.15 Menemenspor - Hatayspor: Caner Ak
21.45 Bursaspor - Akhisarspor: Sarper Barış Saka
21.45 Adanaspor - Eskişehirspor: Alper Çetin
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor - Altay: Özgüç Türkalp