Süper Lig

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı

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AA
Süper Lig'de ikinci haftanın öne çıkan mücadelesi Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 2. hafta maçları 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş - Göztepe maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Süper Lig

23 Ağustos Cuma:

Editörün Seçtikleri

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

 

TFF 1. Lig

23 Ağustos Cuma:

20.00 Boluspor - Adana Demirspor: Ramazan Keleş

24 Ağustos Cumartesi:

16.30 Keçiörengücü - Osmanlıspor: Hakan Ceylan

21.45 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

21.45 Altınordu - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.15 Menemenspor - Hatayspor: Caner Ak

21.45 Bursaspor - Akhisarspor: Sarper Barış Saka

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21.45 Adanaspor - Eskişehirspor: Alper Çetin

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 İstanbulspor - Altay: Özgüç Türkalp

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