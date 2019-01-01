Süper Lig

Süper Lig'de en çok puanla şampiyon olan takım kim?

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AA
Süper Lig tarihinde hangi takım, mutlu sona ulaşırken diğer sezonlara göre daha fazla puan topladı?

Süper Lig tarihinde toplam 24 sezon, üç puanlı sistem ve 18 takımla oynandı.

Bu 24 sezonun şampiyonları şu şekilde oluştu:

1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75
1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79
1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84
1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82
1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75
1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78
1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79
2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76
2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85
2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76
2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80
2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83
2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70
2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79
2008-09 Beşiktaş 34 21 8 5 60 30 71
2009-10 Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75
2010-11 Fenerbahçe 34 26 4 4 84 34 82
2012-13 Galatasaray 34 21 8 5 66 35 71
2013-14 Fenerbahçe 34 23 5 6 74 33 74
2014-15 Galatasaray 34 24 5 5 60 35 77
2015-16 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79
2016-17 Beşiktaş 34 23 8 3 73 30 77
2017-18 Galatasaray 34 24 3 7 75 33 75
2018-19 Galatasaray 34 20 9 5 72 36 69

Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde bu sezon değerlendirilmeye alınmamıştır.

Süper Lig'de en çok puanla şampiyon olan takım kim?

2002-03 sezonunda 100. yılını kutlayan Beşiktaş, 26 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 85 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

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