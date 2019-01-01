Süper Lig'de en çok puanla şampiyon olan takım kim?
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Süper Lig tarihinde toplam 24 sezon, üç puanlı sistem ve 18 takımla oynandı.
Bu 24 sezonun şampiyonları şu şekilde oluştu:
|1989-90
|Beşiktaş
|34
|23
|6
|5
|77
|20
|75
|1994-95
|Beşiktaş
|34
|24
|7
|3
|80
|26
|79
|1995-96
|Fenerbahçe
|34
|26
|6
|2
|68
|19
|84
|1996-97
|Galatasaray
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Galatasaray
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Galatasaray
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|Fenerbahçe
|34
|24
|4
|6
|82
|39
|76
|2002-03
|Beşiktaş
|34
|26
|7
|1
|63
|21
|85
|2003-04
|Fenerbahçe
|34
|23
|7
|4
|82
|41
|76
|2004-05
|Fenerbahçe
|34
|26
|2
|6
|77
|24
|80
|2005-06
|Galatasaray
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|Fenerbahçe
|34
|20
|10
|4
|65
|31
|70
|2007-08
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|Beşiktaş
|34
|21
|8
|5
|60
|30
|71
|2009-10
|Bursaspor
|34
|23
|6
|5
|65
|26
|75
|2010-11
|Fenerbahçe
|34
|26
|4
|4
|84
|34
|82
|2012-13
|Galatasaray
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|Fenerbahçe
|34
|23
|5
|6
|74
|33
|74
|2014-15
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|Beşiktaş
|34
|25
|4
|5
|75
|35
|79
|2016-17
|Beşiktaş
|34
|23
|8
|3
|73
|30
|77
|2017-18
|Galatasaray
|34
|24
|3
|7
|75
|33
|75
|2018-19
|Galatasaray
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|69
Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde bu sezon değerlendirilmeye alınmamıştır.
Süper Lig'de en çok puanla şampiyon olan takım kim?
2002-03 sezonunda 100. yılını kutlayan Beşiktaş, 26 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 85 puanla ligin zirvesinde yer aldı.