Süper Lig'de en az puanla şampiyon olan takım kim?
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AA
Süper Lig tarihinde toplam 24 sezon, üç puanlı sistem ve 18 takımla oynandı.
Bu 24 sezonun şampiyonları şu şekilde oluştu:
|1989-90
|Beşiktaş
|34
|23
|6
|5
|77
|20
|75
|1994-95
|Beşiktaş
|34
|24
|7
|3
|80
|26
|79
|1995-96
|Fenerbahçe
|34
|26
|6
|2
|68
|19
|84
|1996-97
|Galatasaray
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Galatasaray
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Galatasaray
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|Fenerbahçe
|34
|24
|4
|6
|82
|39
|76
|2002-03
|Beşiktaş
|34
|26
|7
|1
|63
|21
|85
|2003-04
|Fenerbahçe
|34
|23
|7
|4
|82
|41
|76
|2004-05
|Fenerbahçe
|34
|26
|2
|6
|77
|24
|80
|2005-06
|Galatasaray
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|Fenerbahçe
|34
|20
|10
|4
|65
|31
|70
|2007-08
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|Beşiktaş
|34
|21
|8
|5
|60
|30
|71
|2009-10
|Bursaspor
|34
|23
|6
|5
|65
|26
|75
|2010-11
|Fenerbahçe
|34
|26
|4
|4
|84
|34
|82
|2012-13
|Galatasaray
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|Fenerbahçe
|34
|23
|5
|6
|74
|33
|74
|2014-15
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|Beşiktaş
|34
|25
|4
|5
|75
|35
|79
|2016-17
|Beşiktaş
|34
|23
|8
|3
|73
|30
|77
|2017-18
|Galatasaray
|34
|24
|3
|7
|75
|33
|75
|2018-19
|Galatasaray
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|69
Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde bu sezon değerlendirilmeye alınmamıştır.
Süper Lig'de en az puanla şampiyon olan takım kim?
Geçtiğimiz sezona kadar bu 24 sezon içerisinde en az puanla şampiyon olan takım 2006-07 sezonunda 70 puanla zirvede alan Fenerbahçe'ydi.
Ancak 2018-19 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligi 69 puanla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu unvanı sarı lacivertli ekibin elinden aldı.