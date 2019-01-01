Süper Lig

Süper Lig'de en az puanla şampiyon olan takım kim?

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AA
Süper Lig tarihinde hangi takım, şampiyon olurken diğer sezonlara göre daha az puan toplayarak mutlu sona ulaştı?

Süper Lig tarihinde toplam 24 sezon, üç puanlı sistem ve 18 takımla oynandı.

Bu 24 sezonun şampiyonları şu şekilde oluştu:

1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75
1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79
1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84
1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82
1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75
1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78
1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79
2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76
2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85
2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76
2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80
2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83
2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70
2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79
2008-09 Beşiktaş 34 21 8 5 60 30 71
2009-10 Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75
2010-11 Fenerbahçe 34 26 4 4 84 34 82
2012-13 Galatasaray 34 21 8 5 66 35 71
2013-14 Fenerbahçe 34 23 5 6 74 33 74
2014-15 Galatasaray 34 24 5 5 60 35 77
2015-16 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79
2016-17 Beşiktaş 34 23 8 3 73 30 77
2017-18 Galatasaray 34 24 3 7 75 33 75
2018-19 Galatasaray 34 20 9 5 72 36 69

Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde bu sezon değerlendirilmeye alınmamıştır.

Süper Lig'de en az puanla şampiyon olan takım kim?

Geçtiğimiz sezona kadar bu 24 sezon içerisinde en az puanla şampiyon olan takım 2006-07 sezonunda 70 puanla zirvede alan Fenerbahçe'ydi.

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Ancak 2018-19 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligi 69 puanla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu unvanı sarı lacivertli ekibin elinden aldı.

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