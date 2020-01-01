Süper Lig

Süper Lig'de bu sezonun kilit maçları

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Süper Lig'de 2020-21 sezonunda fikstürün belli olmasıyla birlikte kaçırılmaması gereken maçları sıraladık...

Süper Lig'de yeni sezonun maç programı belli oldu.

11 Eylül Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci yarısı ise 29 Ocak 2021'de başlayacak ve 16 Mayıs 2021'de sona erecek.

42 haftalık fikstürün ilk yarısında 'kilit' olarak nitelendirebileceğimiz maçları ise şu şekilde:

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    1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

    2. Hafta: Başakşehir - Galatasaray

    3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

    5. Hafta: Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

    6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

    9. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir

    10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

    12. Hafta: Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

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    14. Hafta: Fenerbahçe - Başakşehir

    15. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

    19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

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