Süper Lig'de bu sezonun kilit maçları
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Süper Lig'de yeni sezonun maç programı belli oldu.
11 Eylül Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci yarısı ise 29 Ocak 2021'de başlayacak ve 16 Mayıs 2021'de sona erecek.
42 haftalık fikstürün ilk yarısında 'kilit' olarak nitelendirebileceğimiz maçları ise şu şekilde:
1. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
2. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
5. Hafta: Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
6. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
9. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir
10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
12. Hafta: Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
14. Hafta: Fenerbahçe - Başakşehir
15. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
19. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray