Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ne zaman sona erecek? Detaylar haberimizde...

'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla 31 Ocak Cuma günü saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Haberin devamı aşağıda

Oyuncu tescili

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF’ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.