Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma

20:00 | - Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi

14:00 | - : Ali Palabıyık

Daha fazla takım

17:00 | - Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20:00 | - : Ali Şansalan

1 Mart Pazar

13:30 | - : Koray Gençerler

16:00 | Ankaragücü - : Ümit Öztürk

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19:00 | - : Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi

20:00 | - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20:00 | - : Mete Kalkavan