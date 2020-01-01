Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı
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AA
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
28 Şubat Cuma
20:00 | Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi
14:00 | Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17:00 | Trabzonspor - Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20:00 | Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar
13:30 | Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16:00 | Ankaragücü - Sivasspor: Ümit Öztürk
19:00 | Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi
20:00 | Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20:00 | Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan