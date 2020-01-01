Süper Lig

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

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AA
Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma

20:00 | Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi

14:00 | Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

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    17:00 | Trabzonspor - Rizespor: Abdulkadir Bitigen

    20:00 | Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

    1 Mart Pazar

    13:30 | Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

    16:00 | Ankaragücü - Sivasspor: Ümit Öztürk

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    19:00 | Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

    2 Mart Pazartesi

    20:00 | Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

    20:00 | Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan

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