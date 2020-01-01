Süper Lig

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

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AA
Ligde 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler duyuruldu.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 - Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

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    15 Şubat Cumartesi:

    14.00 - Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

    17.00 - İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

    20.00 - MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    16 Şubat Pazar:

    13.30 - Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

    16.00 - Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

    19.00 - Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    Haberin devamı aşağıda

    17 Şubat Pazartesi:

    20.00 - Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

    20.00 - Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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