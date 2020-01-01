Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak, kaç hafta oynanacak?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak. 45 hafta oynanacak Süper Lig için TFF, sezonun başlama ve bitiş tarihini açıkladı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler de 2020-2021 sezonuna çevrildi. Futbol Federasyonu, yeni sezonun programını açıkladı.

İşte yeni sezonla ilgili bilmeniz gerekenler...

Süper Lig'de 2020-21 sezonu ne zaman başlayacak?

Pandemi nedeniyle Temmuz sonunda biten Süper Lig'de 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi 11 Eylül 2020 olarak açıklandı. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021'de, yani ara vermeden hemen başlayacak.

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Süper Lig'de 2020-21 sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 16 Mayıs Pazar günü oynanacak 42. hafta maçıyla sona erecek.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu kaç takımla oynanacak?

Bilindiği üzere TFF, yeni sezon öncesinde 2019-20 sezonunda küme düşmenin kalktığını ve ligin 21 takımla oynanacağını duyurmuştu.

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Ligde takım sayısının 21'e çıkmasıyla birlikte bir sezonda oynanan karşılaşma sayısı da 306'dan 420'ye çıkmış olacak ve lig 34 yerine 42 hafta sonunda tamamlanacak. Her hafta 10 maç oynanacak ve bir takım haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

2020-21 sezonunda ise 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonundan itibaren Süper Lig'deki takım sayısı 20'ye indirilecek.