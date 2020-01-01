Süper Lig

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

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Football Pitch Ball
Getty Images
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 4 hafta geride kaldı. İşte gol krallığı ve asist krallığında son durum.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu büyük bir heyecanla başladı.

İlk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum şu şekilde.

2020-2021 Süper Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM GOL
Davidson Alanyaspor 4
Adam Bareiro Alanyaspor 3
Erik Sabo Fatih Karagümrük 3
Radamel Falcao Galatasaray 3

2020-2021 Süper Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:

OYUNCU TAKIM ASİST
Emrah Başsan BB Erzurumspor 3
Aytaç Kara Kasımpaşa 2
Caner Erkin Fenerbahçe 2
Efecan Karaca Alanyaspor 2
Fredy Antalyaspor 2
Güray Vural Gaziantep FK 2
Soner Aydoğdu Göztepe 2

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