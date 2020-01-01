Süper Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı
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Süper Lig'de 2020-21 sezonu büyük bir heyecanla başladı.
İlk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum şu şekilde.
2020-2021 Süper Lig Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Davidson
|Alanyaspor
|4
|Adam Bareiro
|Alanyaspor
|3
|Erik Sabo
|Fatih Karagümrük
|3
|Radamel Falcao
|Galatasaray
|3
2020-2021 Süper Lig Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:
|OYUNCU
|TAKIM
|ASİST
|Emrah Başsan
|BB Erzurumspor
|3
|Aytaç Kara
|Kasımpaşa
|2
|Caner Erkin
|Fenerbahçe
|2
|Efecan Karaca
|Alanyaspor
|2
|Fredy
|Antalyaspor
|2
|Güray Vural
|Gaziantep FK
|2
|Soner Aydoğdu
|Göztepe
|2